VVD-politicus Van Baalen (60) overleden

VVD-politicus Hans van Baalen is na een kort ziekbed op zestigjarige leeftijd overleden, werd vrijdag bekend. De voormalig Europarlementariër leed aan kanker. Van Baalen was van 1999 tot 2002 en van 2003 tot 2009 Kamerlid. Daarna werd hij Europarlementariër, en twee keer VVD-lijsttrekker bij de Europese verkiezingen. In zowel de Kamer als het Europees Parlement, waar hij tot 2019 volksvertegenwoordiger was, hield hij zich met name bezig met buitenlandse zaken en defensie. Sinds eind 2015 was Van Baalen partijvoorzitter van de ALDE (Partij van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa).

Van Baalen kreeg diverse onderscheidingen uit binnen- en buitenland. Zo kreeg hij in 2009 van Indonesië de Bintang Mahaputera Utama, een erkenning voor zijn „uitstekende verdienste voor Indonesië en het Indonesische volk”. Ook vanuit onder meer Polen, Oekraïne en Duitsland werd hij onderscheiden. Eind vorig jaar werd Van Baalen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn jarenlange rol als volksvertegenwoordiger in Europa en Nederland. (NRC)