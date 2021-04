Hans Nijenhuis stopt als hoofdredacteur AD

Hans Nijenhuis stopt per 1 juli als hoofdredacteur van het AD. Dat meldt de krant vrijdag. Nijenhuis, die sinds mei 2016 leiding gaf aan het AD, blijft bij de krant werken als schrijvend redacteur. Hij was eerder chef van nrc.next.

De 58-jarige Nijenhuis zegt dat alle doelen die hij bij zijn aantreden vijf jaar geleden had gesteld, zijn bereikt. „We zijn neutraal, maar bepaald niet kleurloos. We zijn gezellig, maar ook serieus te nemen. En we groeien. Een mooi moment om plaats te maken”, aldus Nijenhuis. In 2017 koos het AD voor een digital first-strategie, waarbij artikelen in eerste instantie voor de website worden geschreven. Volgens hem bereikt de website van het AD dagelijks 3,5 miljoen lezers en is het aantal abonnees sinds mei 2019 „maand na maand na maand” gegroeid.

Nijenhuis was naast chef van nrc.nex onder meer correspondent in Moskou en parlementair redacteur voor NRC. Ook was hij operationeel directeur bij uitgeverij De Bezige Bij. In 2016 schreef hij samen met Nydia van Voorthuizen het boek Run baby run.

Directeur-uitgever Erik van Gruijthuijsen zegt in een reactie op het vertrek van Nijenhuis dat hij het „schitterend” vindt dat Nijenhuis als schrijver betrokken blijft bij de krant. „Zijn rol voor AD is nog lang niet uitgespeeld.” Nijenhuis zelf zegt er naar uit te kijken om weer te gaan schrijven.