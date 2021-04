Haagse rituele opwinding ondermijnt vertrouwen

De openbaar gemaakte kabinetsnotulen bevatten niets wat we niet al wisten uit het rapport ‘Ongekend onrecht’ over de Toeslagenaffaire. Dat viel te verwachten, want de parlementaire ondervragingscommissie had de notulen uitgebreid bestudeerd en verwerkt in haar eindrapportage.

We wisten dus al dat de interne informatiehuishouding, vooral van Financiën en Sociale Zaken, faalde. We wisten dat de informatievoorziening, zeker van deze beide ministeries, naar de Kamer te wensen overliet. En we wisten dat over de hele linie ernstige fouten zijn gemaakt, waardoor burgers in de vernieling zijn geholpen. Daarom zijn eerst staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66) en toen Eric Wiebes (Economische Zaken, VVD) en daarna het hele kabinet afgetreden, terwijl PvdA-leider Lodewijk Asscher vertrok uit de Kamer.

Stefan Paas is hoogleraar theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Theologische Universiteit Kampen.

Dat maakt de woede van Tweede Kamerleden de afgelopen week nogal sleets. Er is de afgelopen maanden uitgebreid gedebatteerd over de informatieplicht (Artikel 68 van de Grondwet) en over de ‘functie elders’ van Omtzigt. Er is geen steen onberoerd gelaten. Maar in een periode waarin veel partijen nog in de campagnestand staan is blijkbaar niet alleen het kabinet met ‘beeldvorming’ bezig. Wat het debat donderdag nog moest toevoegen, behalve het verder beschadigen van de onderlinge verhoudingen, was een raadsel.

Echt zorgelijk was het pas geweest als uit de notulen was gebleken dat het kabinet de Toeslagenaffaire niet serieus zou hebben genomen, onverschillig deed over het lot van gedupeerde ouders, of de hele zaak in de doofpot wilde stoppen. Daarvan blijkt niets, integendeel.

De notulen tonen een groeiend inzicht dat het hier een megaschandaal betrof – een schandaal waarvan men toen nog niet de volle omvang besefte.

Te rigide gehandeld

Dat ook de ministers niet over alle informatie beschikten, kwam eveneens naar voren in ‘Ongekend onrecht’. Er wordt in de notulen gesproken over excuses, erkend wordt dat de overheidsdiensten te rigide hebben gehandeld en dat de ouders machteloos stonden.

Al snel wordt besloten een onderzoek in te stellen (de commissie-Donner) en de bewindslieden willen stappen zetten naar oplossing van het probleem en compensatie van de ouders. Dat zij daarbij regelmatig mopperen over hinderlijke Kamerleden die hen overstelpen met vragen en hen van het werk afhouden, bevestigt het beeld uit het rapport van de parlementaire ondervragingscommissie, maar voegt, zoals gezegd, niets nieuws toe.

We zien een ministerraad die is ingeklemd tussen de bestuurlijke drang tot het fixen van een probleem en de politieke plicht tot transparantie. Dat dit leidt tot pogingen om al te kritische coalitiewoordvoerders te „sensibiliseren” is vanuit politiek opzicht niet in de haak, maar bestuurlijk wel begrijpelijk. Het gebeurt ook al sinds mensenheugenis, dus laten we niet doen alsof dit door Rutte is uitgevonden.

Lees ook: Premier moet scheiding der machten bewaken

Mijn vertrouwen in de politiek is na lezing van de notulen en de heldere uitleg ervan door Rutte, Kaag en Hoekstra in het debat gisteren eerder toe- dan afgenomen. Het zal een teleurstelling zijn geweest voor complotdenkers, maar uit de vrijgegeven documenten rijst geen beeld op van likkebaardende machtswellustelingen die proberen het volk nog wat verder door de mangel te halen. Ja, bewindslieden zijn feilbare mensen die af en toe flink geïrriteerd zijn en soms te angstig voor controleverlies. Maar uit niets blijkt dat zij niet getroffen waren door het leed en dat zij zich niet met hart en ziel inzetten voor de publieke zaak en fouten willen herstellen.

Overigens leidde het debat paradoxaal genoeg tot een grotere kans op Rutte-IV. GroenLinks en de PvdA hadden het debat blijkbaar nodig om te laten zien hoezeer zij bereid zijn mee te regeren met iemand die zij niet vertrouwen. De rest van de oppositie bleef boos. Het vertrouwen in de politiek zal van al die ritueel uitgespeelde woede niet groeien. Het kennelijke wantrouwen tussen het kabinet en de Kamer wordt versterkt, waardoor paradoxaal genoeg het probleem van gebrekkige transparantie alleen maar erger zal worden.

Systeemfalen

Maar het ergste is: zo’n debat helpt de slachtoffers van de Toeslagenaffaire niet verder. De gedupeerde ouders zijn immers niet alleen het slachtoffer van een traag handelend en niet in alle opzichten optimaal communicerend kabinet.

Het systeemfalen dat tot deze ramp heeft geleid heeft een langere geschiedenis en raakt de hele politiek. Herman Tjeenk Willink schreef al in januari over het parlement in NRC: „Door de pet van controleur van het bestuur op te zetten wordt de rol van medewetgever naar de achtergrond geschoven.” Het instellen van spijkerharde wetgeving, het vooropstellen van wantrouwen, de obsessie met fraudebestrijding, het laten uitbetalen door voorschotten door de Belastingdienst (die daarop niet is ingericht) – in dit alles gaat de Kamer niet vrijuit.

We zouden bij alle opschudding haast vergeten dat het kabinet zijn politieke verantwoordelijkheid al genomen heeft door af te treden. Wordt het nu niet eens tijd dat de Kamer in de spiegel kijkt?