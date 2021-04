Informateur Tjeenk Willink biedt eindverslag aan

Welkom in dit nieuwe blog over de formatie

In dit blog houdt NRC het laatste nieuws bij over de kabinetsformatie, die eerder deze maand na de mislukte verkenning weer op gang is gekomen. Donderdag debatteerde de Tweede Kamer nog met het huidige demissionaire kabinet over de ministerraadnotulen rond de Toeslagenaffaire.

Het debat begon in de ochtend en ging door tot ver na middernacht. Daarin toonde demissionair premier Mark Rutte zich deemoedig, zoals de Kamer dat van hem vroeg. Rutte noemde het „ongepast” dat hij in de ministerraad uitspraken van andere bewindslieden over Kamerleden uit de coalitie had beaamd. GroenLinks-leider Jesse Klaver eiste reflectie van Rutte, terwijl D66’er Rob Jetten zich verbaasde over de verontwaardiging over de notulen, waarbij zaken worden aangestipt die de Kamer „allang wist”. Demissionair minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) vond het verdedigbaar dat hij en Hugo de Jonge tijdens de ministerraad hadden gesproken over het ‘sensibiliseren’ van partijgenoot Pieter Omtzigt.

