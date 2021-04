Niets zo troostend als andermans ellende. Is het in Help, mijn man is klusser (RTL4) meestal de man des huizes zelf die een puinhoop van het huis maakt, in het nieuwe RTL5-programma Noodservice in en om het huis is het ongedierte (op twee en op vier poten) dat ongerief bezorgt, grote en kleine rampen die het woongenot versjteren of domweg pech, dan wel een ongelukje. Calamiteiten dus, waar geen lieve huisvader nog wat aan kan doen. RTL5 boort een nieuwe categorie „helden” aan, de ‘specialist calamiteiten’.

In de eerste aflevering vertrekken we in alle vroegte ’s ochtends met rioolreiniger Clarence naar Uithoorn, alwaar stankoverlast de bewoners het leven zuur maakt. Eerst begon het in de wc „muf” te ruiken, zegt de huiseigenaar, maar inmiddels is de lucht ook niet meer te harden als ze aan tafel zitten te eten. Het luik in de vloer onder de eettafel gaat open. Clarence hangt zijn hoofd in de kruipruimte, de huiskat kijkt belangstellend mee. Is het toeval dat zijn stem precies klinkt als die van de klussers in de animatieserie Buurman en Buurman?

„Een open riool”, constateert hij, wat hem gecombineerd met de rondvliegende motjes doet vermoeden dat het euvel zich ergens in het buizenstelsel onder de vloer bevindt. Hij schakelt grof geschut in. Eerst komt een zuigwagen 16.000 liter water opzuigen, daarna tijgeren mannen in beschermpakken door de kruipruimte op zoek naar het lek. De bewoners zitten ondertussen op het puntje van de bank de werkzaamheden gade te slaan. Het lek wordt gevonden en dichtgemaakt. A je to.

De voice-over klinkt bijna triomfantelijk als hij ons meeneemt naar het „chique en dúre Amsterdam Zuid”, waar ratten hun intrek hebben genomen in de kruipruimte van een Amerikaanse buurtbewoonster. Ze heeft in New York en India gewoond, zegt ze, maar zoiets erg als rátten in huis, dat heeft ze nog nooit meegemaakt. Ongediertebestrijder Gregoor doet niet aan valletjes waarmee je één rat per keer pakt. Hij heeft bij een eerder bezoek een plastic ton tegen de buitenmuur gezet, waaruit hij nu met een schuimspaan de rattenlijkjes schept. Een kluwen van vier paar roze pootjes en vier spitse neusjes verdwijnt in een plastic zakje, hopelijk kijkt er niemand van de Partij voor de Dieren. Rattenvanger Gregoor schept zijn val vol vers lokaas. „Pepernoten?”, vraagt de bewoonster griezelend. Nee, vissenvoer.

Van een heel andere orde is het drama dat de eigenaresse van een juwelierswinkel in Rotterdam getroffen heeft. Bij de ‘coronarellen’ tegen de invoering van de avondklok is haar winkel geplunderd en gesloopt. Geen glasplaat is meer heel, geen muur staat nog overeind, en wat de plunderaars ook heel secuur deden, is de gouden sieraden meenemen en de zilveren laten liggen. Het gehuil van de eigenaresse – ze ontvluchtte de oorlog in Irak – klinkt rauw als ze de beelden van haar bewakingscamera’s bekijkt: „Ze gaan als dieren tekeer.” De ‘calamiteitenspecialisten’ vegen de scherven bij elkaar, daarna is het de beurt aan de verzekeraar. Weer een klus geklaard.

Lees ook: Iedereen wil kijken naar klussers

Soms ontbrandt het ongeluk in een klein hoekje, zeker als daar een batterij ligt op te laden die middenin de nacht spontaan vlam vat. Huis onbewoonbaar, en alle spullen besmeurd met roet, rook en poeder uit de brandblusser. Ook daar zijn specialisten voor. De huisraad wordt overgebracht naar het hoofdkwartier van de hulpdienst in Almere en door een schoonmaakspecialist minutieus geborsteld en gepoetst en daarna teruggebracht naar een brandschoon huis. Jammer eigenlijk dat voor zo’n grote beurt eerst een noodsituatie nodig is.

Rinskje Koelewijn vervangt Arjen Fortuin tot en met 7 mei.