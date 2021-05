In het Amerikaanse Elizabeth City in North Carolina wordt gedemonstreerd tegen racisme en politiegeweld in reactie op de dood van de zwarte Amerikaan Andrew Brown Jr. Hij werd vorige week staande gehouden en na een confrontatie met de politie in zijn auto doodgeschoten door een agent. Over wat er precies is gebeurd, zijn de politie en de nabestaanden het niet eens. Wel is duidelijk dat Brown ongewapend was en stierf door een schot in zijn achterhoofd.

Foto Jonathan Drake / REUTERS