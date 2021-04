De virusvarianten om goed in de gaten te houden

De Indiase variant van het coronavirus, B.1.617, krijgt volgens het viruslingo van de Wereldgezondheidsorganisatie vooralsnog het stempeltje variant of interest (VOI), een „variant om in de gaten te houden”. Dat is dus nog niet de hoogste categorie, die van de variants of concern (VOC), de zorgwekkende varianten. Daartoe behoren tot dusver alleen de Britse, de Zuid-Afrikaanse en de Braziliaanse P.1-variant.

Overal ter wereld zijn in het laatste halfjaar genetische varianten opgedoken van SARS-CoV-2. Ze bevatten vaak een trits aan mutaties die het coronavirus in verschillende mate besmettelijker, dodelijker of lastiger te detecteren kunnen maken.

Wetenschappers spitsen het onderzoek aan virusvarianten vooral toe op genetische veranderingen (mutaties) die de aminozuurvolgorde wijzigen in het zogeheten spike-eiwit van het virus. Door die veranderingen kan het coronavirus zich bijvoorbeeld beter hechten aan de gastheercel, waardoor het besmettelijker wordt. Maar diezelfde spikes zijn ook het aangrijpingspunt van de afweer, waardoor veranderingen hierin ervoor kunnen zorgen dat eerder opgebouwde immuniteit niet of minder goed werkt. Veranderingen in het spike-eiwit zijn daarom de grote drijvende kracht in het ontstaan van nieuwe varianten, schreven Amerikaanse virologen deze maand in een overzichtsartikel. Vaak zijn in verschillende varianten onafhankelijk soortgelijke mutaties ontstaan, kennelijk onder dezelfde evolutionaire selectiedruk.

Beproefde ontsnappingstrucs

Ook de Indiase variant bevat een aantal mutaties die sterk lijken op wat we al kennen van andere varianten. De bekendste is de verandering op positie 484 in het spike-eiwit, die vergelijkbaar is met de Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse varianten. De verandering op plaats 452 zit ook in de Californische variant en P681R is een verandering die functioneel hetzelfde is als een mutatie in de Britse variant. De Indiase variant heeft dus beproefde ontsnappingstrucs in handen.

Maar toch kan puur de opkomst van de Indiase variant niet de enorme nieuwe besmettingsgolf verklaren die nu door India raast, zei de Duitse viroloog Christian Drosten van Charité in Berlijn deze week in de podcast Coronavirus update. De meer dan 360.000 besmettingen per dag en het dodental dat oploopt naar 4.000 per dag in India wordt volgens Drosten veroorzaakt door „een bonte mengeling van virusvarianten, waarin ook bijvoorbeeld de Britse variant sterk is vertegenwoordigd.”

Dat corona opnieuw zo hard kan toeslaan in India terwijl de bevolking in de eerste golf toch al een immuniteit van 30 procent had verworven, komt volgens Drosten niet alleen doordat het virus door de mutaties nou zo ontzettend veel besmettelijker of dodelijker is geworden. Hij denkt dat de immuniteit in India na maanden van relatieve rust wat is afgesleten, met name de afweer tegen virussen in de slijmvliezen. Mensen die eerder corona hebben gehad zullen dankzij de afweer die nog wel aanwezig is in hun bloed, zelf niet meer erg ziek worden als ze opnieuw geïnfecteerd worden, maar ze kunnen die infectie wel weer doorgeven aan anderen. „Voor het coronavirus kan het er nu weer uitzien alsof het in een maagdelijke bevolking terechtkomt”, aldus Drosten.

De Duitse viroloog baseert zich op een recente studie uit Wuhan, waaruit bleek dat de antistoffen tegen corona die in de slijmvliezen zitten, zogeheten IgA-antistoffen, als eerste verdwijnen. Daardoor kunnen mensen al redelijk snel weer bevattelijk zijn voor een oppervlakkige infectie, en dragen zij weer bij aan de verspreiding. Drosten: „Dat verklaart die razende golf van besmettingen.”

Bemoedigend teken

Dat varianten in verschillende delen van de wereld los van elkaar sterk gelijkende mutaties verzamelen, ziet Drosten „een bemoedigend teken” dat het uiteindelijk zal lukken het virus eronder te krijgen. „Het laat zien dat het afweersysteem van mensen wereldwijd in grote lijnen hetzelfde is en dat het coronavirus zich daardoor waarschijnlijk onder een gemeenschappelijke noemer gaat stabiliseren. Dat betekent hopelijk dat we in de toekomst alleen nog kwetsbare groepen hoeven te vaccineren en dat alle andere mensen straks een besmetting met het virus hooguit nog als een zware verkoudheid zullen merken.”