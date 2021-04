De series van week 17

El Inocente

Spaanse thrillerseries blijven het goed doen op streamingdiensten. Deze thrillerserie is gebaseerd op het boek The Innocent van schrijver Harlan Coben en gaat over Mateo, een man die negen jaar in de gevangenis zat omdat hij per ongeluk een man doodde toen hij een ruzie probeerde te sussen. Een nieuw leven opbouwen met zijn vrouw zit er na zijn vrijlating niet in, want Mateo wordt opnieuw verdacht van een misdaad. Netflix, 8 afleveringen.

Tell Me Who I Am

Ook deze boekbewerking komt uit Spanje. Madrid, 1934. De jonge vrouw Amelia Garayoa komt aan de vooravond van de Spaanse Burgeroorlog als spion terecht in een gevaarlijke wereld. De serie speelt speelt zich naast Madrid af in Moskou, Londen, Rome, Parijs en Berlijn. Gebaseerd op de roman Dime Quién Soy van Julia Navarro. NPO Plus, 9 afleveringen.

The Mosquito Coast

Een nieuwe bewerking van het door Paul Theroux geschreven boek. Uitvinder Allie Fox (Justin Theroux, de neef van Paul) besluit om samen met zijn gezin de VS te verlaten. Door tegenslagen komen ze echter flink in de problemen. Het verhaal werd in 1986 al eens verfilmd door regisseur Peter Weir. Destijds speelden Harrison Ford en Helen Mirren de hoofdrollen.

Apple TV+, 7 afleveringen.