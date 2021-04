Indiase coronavariant aangetroffen in Frankrijk

In Frankrijk zijn de eerste gevallen ontdekt van de mutatie van het coronavirus die momenteel hevig in India heerst. Bij alle drie de gevallen gaat het om mensen die recent in India zijn geweest. Dat meldt persbureau Reuters.

In India is momenteel een grote golf van coronabesmettingen gaande. Ziekenhuizen in de grote steden zijn overvol met ernstig zieke coronapatiënten. Op verschillende plekken is tekort aan zuurstof om mensen te behandelen, waardoor patiënten komen te overlijden. De Verenigde Staten en de Europese Unie sturen hulp naar het Aziatische land.

Nederland heeft intussen net als een aantal andere Europese landen een vliegverbod ingesteld om te voorkomen dat besmette mensen vanuit het land inreizen. Over de Indiase variant van het virus is nog niet veel bekend, maar volgens lokale artsen gaat het om een zeer besmettelijke variant. De mutatie werd voor het eerst aangetroffen in december vorig jaar.

