Choreograaf Dawson wil met Nationale Ballet vooral hoop laten zien

Dans Metamorphosis door Het Nationale Ballet. Stream gezien 29/4, gratis te zien t/m 29/10 via YouTube. Info: operaballet.nl ●●●●●

Doorgaan, niet opgeven – dat is wat choreograaf David Dawson wil zeggen met zijn nieuwe choreografie Metamorphosis, die op Wereld Dansdag 29 april online zijn première beleefde. De repetities waren ook bijna allemaal online geweest, met de choreograaf vanuit Berlijn en de dansers van Het Nationale Ballet in Amsterdam.

Een vehicle of hope noemt Dawson het vijfluik waarvoor hij in 2015 al, je zou haast zeggen met vooruitziende blik, de eerste ideeën begon te ontwikkelen. De muzikale basis wordt gevormd door de gelijknamige pianomuziek van Philip Glass (bekend uit de film The Hours), die kalm en onverstoorbaar voort beweegt. Subtiele melodielijnen verlenen lichtheid aan de melancholische sfeer van de compositie.

Over de choreografie ligt een waas van melancholie en weemoed; de lijnen zijn helder, loom en lang, maximaal opgerekt in de bijna wellustig elegante stijl waarom de Brit bekend staat. Oerklassiek, maar door het benadrukken en doordrijven van dat idioom helemaal volgens de hedendaagse mode.

Het stuk opent met een duet voor Anna Ol en James Stout, waarin de man als steun en toeverlaat voor de vrouw optreedt. Hoog zijn de lifts, extreem hoog haar arabesken, inventief hun armen en handen die elkaar soepel langs telkens andere patronen vinden.

Het ensembledeel voor tien dansers is een soort bedachtzame getijdenbeweging met synchrone passages, canons en chorus lines, aanrollend en terugtrekkend. Pure levensdrang en dynamiek kenmerkt juist het herenkwartet voor Edo Wijnen, Young Gyu Choi, Joseph Massarelli en Sem Sjouke, die zich uitleven in veel sprong- en draaicombinaties. Met gespreide armen, de blik hemelwaarts rennen ze in grote cirkels over het toneel, gretig om het volle leven te genieten.

Die houding, hoofd op, armen wijd, vol verwachting, is een soort choreografisch hoofdmotief in Metamorphosis. Telkens keert het terug, ook in het sextet en de slotsolo van de prachtige Riho Sakamoto. Zeer exact bewegend geeft zij uitdrukking aan hoop en vertrouwen in de toekomst, na elke vertraging weer met nieuwe energie opnieuw beginnend. Met een bijna frivool kushandje sluit zij Metamorphosis af.

Het geheel, met oog voor detail gefilmd door ex-danser Altin Kaftira, speelt zich overigens af achter het grote, metalen brandscherm dat het toneel van de zaal scheidt. Een mooi, al dan niet bedoeld symbool voor het afgesneden zijn van het publiek in deze coronatijd. Wie volgens deze gedachtegang naar het kleine deurtje in die onverbiddelijke ‘muur’ kijkt, kan daarin desgewenst de hoop op een uitweg naar betere tijden zien.