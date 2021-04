Chileense president Piñera beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid

Mensenrechtenorganisaties uit Chili en Zuid-Amerika hebben een zaak aangespannen bij het Internationaal Strafhof in Den Haag voor misdaden tegen de menselijkheid door de Chileense president Sebastián Piñera. Dat melden Chileense media. De misdaden zouden hebben plaatsgevonden tijdens de massale protesten tegen sociale ongelijkheid eind 2019.

Bij die protesten kwamen 36 mensen om het leven. Ook werd er melding gedaan van marteling, verkrachting en buitensporig geweld door autoriteiten. Verschillende mensenrechtenorganisaties, waaronder het mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties, Amnesty International en Human Rights Watch, deden in nasleep van die protesten onderzoek in het Zuid-Amerikaanse land en kwamen tot de conclusie dat er mensenrechtenschendingen hadden plaatsgevonden, met name door het leger en de Chileense politie.

Sinds de protesten zijn ruim drieduizend onderzoeken naar de mensenrechtenschendingen in Chili al gesloten voordat ze echt op stoom kwamen. Daarom vinden de organisaties dat het Internationaal Strafhof het onderzoek en de mogelijke vervolging op zich moet nemen. Ze verzoeken het ICC een proces te beginnen tegen president Piñera, enkele politiegeneraals en zijn ministers van Defensie en Binnenlandse Zaken vanwege „misdaden tegen de menselijkheid” die sinds oktober 2019 „op een wijdverspreide en systematische manier” zouden zijn gepleegd.

Daarnaast betogen de organisaties dat het openbaar ministerie in Chili de misdaden als gewone misdrijven behandelt, waardoor ze „aan de jurisdictie van het Internationaal Strafhof worden onttrokken”. Hierdoor zouden de verantwoordelijken ook wegkomen met een lichte straf, staat in de aanklacht. Of de zaak daadwerkelijk voorkomt, is nog niet zeker. Het Internationaal Strafhof kan jaren nodig hebben om een aanklacht ontvankelijk te verklaren en daadwerkelijk een zaak te starten.