Bouterse beroept zich op zwijgrecht in proces Decembermoorden

De Surinaamse oud-president Desi Bouterse (75) heeft vrijdag gebruik gemaakt van zijn zwijgrecht bij de voortzetting van de zaak tegen hem vanwege de Decembermoorden. Dat melden persbureaus en het lokale medium Starnieuws. Bouterse stelt dat zijn eerdere verklaringen over de zaak volstaan. Ook wil hij geen nieuwe getuigen horen. Het is een opmerkelijke verdedigingslinie van de ex-legerleider omdat hij zelf in verzet is gegaan tegen het vonnis uit 2019 waarin hem 20 jaar cel werd opgelegd.

Het was een korte zitting, „Er zijn genoeg verhoren geweest, er is niets toe te voegen aan het verhoor van 2004. Het is nu zestien jaar later. Dat verhoor houdt nog steeds stand. Je kan je ook niet altijd herinneren wat je toen gezegd hebt”, zo verklaarde Bouterses advocaat Irwin Kanhai het besluit van zijn client.

Hugo Essed, de advocaat die de nabestaanden van de slachtoffers vertegenwoordigt, is verheugd met het besluit van de oud-president. Hij meent dat de zaak nu snel afgehandeld zal zijn. De volgende zitting is op 31 mei. Als de krijgsraad Bouterse opnieuw veroordeelt, kan hij nog in hoger beroep.

Decembermoorden

Bij het eerdere proces is Bouterse nooit aanwezig geweest, dus werd hij bij verstek veroordeeld voor de militaire rechtbank van Suriname. Om deze reden kon hij nu nog verzet aantekenen. Hij is momenteel nog wel op vrije voeten.

Bouterse staat voor de rechter vanwege zijn rol bij het martelen en vermoorden van vijftien van zijn politieke tegenstanders in 1982, nadat hij een staatsgreep pleegde. De slachtoffers waren onder andere vier journalisten en de aanhang van een legerofficier die datzelfde jaar een tegencoup poogde te plegen, Soerendre Rambocus. Rambocus zelf is ook omgebracht.

