‘Bijna 30.000 mensen gevlucht uit noorden Mozambique’

Bijna 30.000 mensen zijn gevlucht uit het Mozambikaanse stadje Palma, dat jihadisten in maart met geweld hebben aangevallen en overgenomen. Dat meldt VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR, die zich ernstige zorgen maakt om de humanitaire gevolgen van het geweld in het noordelijke deel van het Afrikaanse land.

Het aanhoudende geweld in de gasrijke provincie heeft volgens de vluchtelingenorganisatie geleid tot ernstige schendingen van mensenrechten. Zo zijn gezinnen volgens de UNHCR verscheurd en honderden kinderen getraumatiseerd en uitgeput. Veel vluchtelingen hebben daarnaast geen bezittingen meer en kampen met gezondheidsproblemen, zoals ondervoeding of zijn gewond. UNHCR vreest daarnaast dat veel mensen nog vastzitten in de stad en geen kant op kunnen. In Palma wonen volgens Al Jazeera zo’n 75.000 mensen, wat betekent dat bijna de helft van de inwoners op de vlucht is geslagen.

In maart is het stadje Palma aangevallen door IS-strijders, waarbij tientallen mensen zijn gedood. De aanval leek gericht te zijn tegen de aanwezigheid van oliebedrijf Total in de regio, wat juist een dag eerder had aangekondigd gasboringen in de omgeving van de stad te hervatten. Het Franse bedrijf heeft inmiddels bekendgemaakt zich terug te trekken uit het gebied.

In de kustregio Cabo Delgado, waar Palma ligt, vinden al jaren confrontaties plaats tussen jihadistische groeperingen en het leger van Mozambique. Een deel van de groeperingen heeft trouw gezworen aan Islamitische Staat. De lokale bevolking zou volgens hun niet profiteren van de natuurlijke bronnen in de regio.

