Afghanistan: wel schieten, niet praten

Met het terugtrekken van de Amerikaanse troepen en hun bondgenoten uit Afghanistan komt er een eind aan een westers avontuur dat gedoemd was te mislukken. Het vertrek, dat dit weekeinde begint en op de symbolische datum 11 september eindigt, is een keiharde exit, zonder politieke overeenkomst tussen Afghanen, zonder een staakt-het-vuren. En dus biedt deze terugtocht het slechtst mogelijke scenario als het gaat om machtsdeling, tolerantie en verworven vrouwenrechten. De meeste Afghanen willen vrede, maar de realiteit is dat de politieke en etnische tegenstellingen als gevolg van de oorlog sterk zijn toegenomen.

Joris Versteeg werkte als politiek analist bij het ministerie van Defensie en is bestuurslid van de NGO Talk For Peace International.

Die treurige conclusie hebben de Verenigde Staten aan zichzelf te wijten. Een van de opvallendste kenmerken van deze langste oorlog uit de Amerikaanse geschiedenis is het apolitieke karakter, gebaseerd op het geloof van achtereenvolgende Amerikaanse regeringen om een politiek probleem op militaire wijze op te lossen. „We onderhandelen niet met het kwaad; we verslaan het”, zei vice-president Dick Cheney in 2003.

Na ‘11 september’ maakten de VS in nog geen twee maanden een eind aan het bewind van de Taliban. De kampen van Al-Qaida waren met bommen vernietigd, Osama bin Laden was op de vlucht. Het leiderschap van de Taliban had zich overgegeven, in de geest van de tribale oorlog; Afghanen vechten niet tot de laatste man, maar sluiten zich op zeker moment aan bij de winnende partij. Verliezers die zich overgeven, kunnen rekenen op bescherming.

Zo stuurde Taliban-leider mullah Omar in december 2001 een delegatie, met daarin Taliban-medeoprichter mullah Beradar, met een overgavebrief naar de net aangewezen nieuwe leider van het land, Hamid Karzai. De verslagen beweging wilde de wapens neerleggen en Karzai erkennen als legitieme leider. Karzai informeerde de VS, waarop de minister van Defensie, Donald Rumsfeld, de potentiële vredesdeal afschoot. Deze gebeurtenis kreeg weinig aandacht in de internationale media, maar is door meerdere betrokkenen bevestigd en overtuigend gedocumenteerd.

Taliban uitspelen tegen Al-Qaida

De Amerikaanse regering had op dat moment kunnen besluiten om de Taliban, die geen rol hadden gespeeld in de aanslagen in de VS maar hadden geaarzeld om de daders ervan uit te leveren, te integreren in de nieuwe Afghaanse orde en bescherming te bieden tegen vervolging. Het had daarmee de Taliban uitgespeeld tegen Al-Qaida en deze kunnen isoleren.

Hoe radicaal en onderdrukkend het Taliban-bewind ook was geweest, de beweging had geen internationale terroristische aspiraties. Het was een loot van de ‘naar binnen gerichte maatschappij’, zoals de Amerikaanse antropoloog en Afghanistan-expert Louis Dupree het traditionele agrarische en niet-gealfabetiseerde land typeerde. Voor het verslaan van Al-Qaida en het vinden van Bin Laden was geen oorlog tegen de Taliban nodig geweest. Maar dat gebeurde wel. „Wij zullen geen onderscheid maken tussen de terroristen die deze daden pleegden en zij die hun onderdak gaven”, zei president Bush. Politieke ratio en doordachte strategie legden het af tegen wraak en overmoed die Washington na 11 september domineerden. Daarmee werd een Afghaanse vijand in zijn thuisbasis gecreëerd.

Toch duurde het nog enkele jaren voordat de Taliban de wapens weer oppakten, zo verslagen waren ze en zo groot was de opluchting onder de bevolking dat de oorlog, die begon als protest tegen de Sovjet-invasie en daarna doorging als burgeroorlog, na meer dan twintig jaar was afgelopen. Dat veranderde onder druk van de Amerikaanse Special Forces, commando’s die de jacht openden op het Taliban-kader. Zij boden tot tweeduizend dollar voor tips en stimuleerden daarmee lokale afrekeningen en tribale conflicten. Duizenden, mogelijk tienduizenden mensen werden gearresteerd en verdwenen in Afghaanse kampen of naar Guantanamo Bay. Zo hielpen de Amerikanen mee om de verslagen feniks nieuwe vleugels te geven.

Amerikaanse marinier wacht op evacuatie, nadat hij gewond is geraakt door een bermbom in het zuiden van Afghanistan, 2010. Foto Patrick BAZ/AFP

In 2003 riep mullah Omar het oude Taliban-kader op om zich voor te bereiden op een nieuwe, gewapende strijd. In het voorjaar van 2006 was het zover, net toen Nederland en andere NAVO-landen besloten zich in het zuiden van Afghanistan te begeven, het heartland van de Taliban. Het leiderschap van de beweging had uit de afgewezen overgave geconcludeerd dat, als het niet goedschiks kon, de Amerikanen het maar moesten voelen.

De indertijd afgewezen mullah Beradar is inmiddels hoofd van de Politieke Commissie van de Taliban en werd de afgelopen tijd veelvuldig bezocht door internationale diplomaten, met de vraag of de Taliban alsjeblieft willen meedoen aan een conferentie in het Turkse Istanbul, om samen met de huidige Afghaanse regering het land te besturen. Het is goed mogelijk dat Beradar op zulke momenten af en toe terugdenkt aan die decemberdag in 2001, toen Rumsfeld zijn verzoek publiekelijk afwees. Nu wijst híj het Westen de deur.

Kwam een aanslag in Afghanistan de laatste jaren al in het nieuws, dan gingen die berichten vaak vergezeld van de toevoeging dat dit gebeurde ondanks de aanwezigheid van westerse troepen. Brieven van de regering aan de Kamer, waarin zij toestemming vroeg voor de extra troepen die nodig waren omdat de Taliban nog niet bedwongen waren, hadden dezelfde logica. In werkelijk was het omgekeerd: de Taliban werden sterker dankzij buitenlandse troepen.

Affront tegen de Afghaanse ziel

De Afghaanse afkeer van buitenlandse militaire aanwezigheid, waarop Groot-Brittannië in de negentiende en de Sovjet-Unie in de twintigste eeuw hun tanden hadden stuk gebeten, bleek in de eenentwintigste eeuw intact. Onder de Pashtun, de grootste etnische minderheid, geldt de aanwezigheid van buitenlandse militairen als een affront tegen de Afghaanse ziel en de religie. Aanwezigheid van zulke militairen was een van de belangrijkste motieven om zich bij de Taliban aan te sluiten, zo bleek uit onderzoek van het Amerikaanse leger onder gevangenen, in 2009. Door er te zijn, hielden westerse troepen de oorlog in stand – als een slang die in zijn eigen staart bijt.

De nachtelijke overvallen om Taliban-commandanten uit te schakelen en de bombardementen die burgerslachtoffers veroorzaakten, hielpen de Taliban te rekruteren en waren uiteindelijk bepalender voor het verloop van de oorlog dan de terreur die de Taliban op tegenstanders toepasten. Daarnaast droegen het corrupte, vaak roofachtige gedrag van leden van de nieuwe regering en de steun van het Pakistaanse leger, dat de leiding van de beweging gastvrijheid bood en recuperatie, training en logistiek voor zijn jihad, aan de herrijzenis van de Taliban bij.

Onder Obama legden de Amerikanen weer contact met de Taliban. Toch gaf de president prioriteit aan de surge van David Petraeus, de Amerikaanse bevelhebber die de Taliban militair onderuit wilde halen voor er kon worden gepraat. Het offensief bracht niet wat de generaals hadden voorgespiegeld. Eerder had oud-VN-gezant Lakhdar Brahimi, die in 2001 de Conferentie van Bonn leidde waar de grondslag werd gelegd voor de nieuwe Afghaanse regering, zijn spijt betuigd dat de Taliban niet voor de bijeenkomst waren uitgenodigd.

Politieke ratio en doordachte strategie hebben het afgelegd tegen wraak en overmoed

Er is dus niet gepraat – niet toen de Taliban waren verslagen en om een gesprek vroegen én niet toen tijdens Obama’s surge het aantal westerse militairen in Afghanistan op z’n grootst was, en de Amerikaanse onderhandelingspositie sterk.

Pas toen het geloof in een militaire overwinning in Washington verdampte en de Taliban op hun sterkst waren sinds hun nederlaag in 2001, liet Trump in 2018 de Amerikaans-Afghaanse diplomaat Khalilzad met mullah Beradar en de zijnen onderhandelen over een Amerikaanse vertrekregeling. De Afghaanse regering werd daarbuiten gehouden, met als gevolg dat haar positie verzwakte en het zelfvertrouwen en de legitimiteit van de Taliban omgekeerd evenredig toenamen.

De Taliban zullen de komende maanden, zeker na het vertrek van de Amerikanen en de NAVO-landen in september 2021, een militair offensief ontketenen tegen de regering. De kans dat zij nog dit jaar provinciehoofsteden innemen, is aanzienlijk. Of dat zal leiden tot een kettingreactie en een implosie van de strijdkrachten van de regering, valt te bezien. De krachten tegen de Taliban zijn echter sterk verdeeld. De eigengereide president Ghani wordt door velen als een obstakel gezien als het erom gaat de Taliban eensgezind het hoofd te bieden.

Intussen doemt in de coulissen Ahmad Massoud op, zoon van de legendarische verzetscommandant Ahmad Shah Massoud uit de tijd van de Sovjet-bezetting. Ahmad Massoud, opgeleid in het Verenigd Koninkrijk, bereidt zich voor op een rol in de verdediging van Kabul, of in het verzet in het geval dat de hoofdstad valt. De Afghaanse buurlanden, Turkije en Europa moeten rekening houden met een vluchtelingenexodus.

Meedoen met de grote NAVO-landen

Nederland heeft een grillige, deels offensieve rol gespeeld in de oorlog. Met de ambitie om in het hogere geweldsspectrum mee te doen met de grote NAVO-landen, was het het meest Atlantische jongetje van de Europese klas. De Duitse regering analyseerde dat de strijd tegen de Taliban in de zuidelijke provincies niet gewonnen kon worden en hield zich erbuiten. Frankrijk nam eveneens een minder ambitieuze rol op zich. Toen de troepen in 2011 uit Uruzgan terugkeerden, was een goed deel van de Nederlandse strijdkrachten versleten en drukten de uitgegeven miljarden op de bezuinigingen na de recessie.

De zinloze oorlog heeft het leven gekost aan ruim 171.000 mensen, volgens onlangs gepubliceerde cijfers van het Costs of War Project van de Amerikaanse Brown Universiteit. Tel daar de gewonden bij op en je komt uit op ruim een half miljoen mensen. Zesennegentig procent van hen zijn Afghanen: regeringstroepen, Taliban-strijders en burgers.

„Het zijn altijd de humanisten die de rotzooi moeten opruimen”, schreef Bas Heijne in 2008 in NRC. „Wanneer de retoriek vervlogen is, de stelligheden over goed en kwaad omvergekegeld, de grote verwachtingen gesneuveld in een poel van bloed […] dan mogen die saaie, behoedzame, onuitstaanbaar genuanceerde softies weer opdraven om ons te verzekeren dat het er in laatste instantie om gaat zo goed en kwaad als het kan met elkaar samen te leven”. Het zijn woorden die zo op een monument voor de oorlog in Afghanistan kunnen, mocht dat er ooit komen.