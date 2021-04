De schooltas van mijn dochter is meegenomen uit haar fietsbak. Een afspraak gemaakt om op het politiebureau aangifte te doen. Als we daar zijn heeft men ineens toch geen tijd en worden we weggestuurd. We kunnen de volgende dag terecht, op een bureau verderop in de stad. Als we daar precies op tijd aankomen, zien we een rij voor de ingang staan. Heel irritant. Is de criminaliteit in onze stad zo hoog? Dochter en ik sluiten aan achter in de rij. Maar voor de zekerheid vraag ik nog even of iedereen aangifte komt doen. „Aangifte? Nee, dit politiebureau staat in de Hoge Nood-app. We mogen hier naar de wc.”

