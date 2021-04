Winkelen kan niet zonder nadenken

Dankzij de versoepeling van de coronaregels stonden de klanten donderdag rijendik voor de ingang van de nieuwe Primark in Rotterdam. In zijn essay Laat de winkels leeg blijven, ook na woensdag (NRC 26 april) betoogt Arjen van Veelen dat het jammer is dat het winkelen op afspraak stopt. Hij had gehoopt dat er door de pandemie een einde zou komen aan onze zucht naar snel en goedkoop en veel. En dat terwijl we allemaal wel weten dat de kleding die daar verkocht wordt vaak door hedendaagse slaven in een vervuilende industrie wordt gemaakt.

Stephan Stegeman is ceo van online warenhuis Shop Like You Give a Damn.

De gemiddelde Nederlander koopt jaarlijks tussen de twintig en veertig kledingstukken, om ongeveer hetzelfde aantal weer weg te gooien. Van Veelen zou willen dat er een verbod komt op goedkope kleren. Een verbod gaat misschien wat ver, maar een ‘taks’ op kleding bestaat wel degelijk. Je moet hem alleen aan jezelf opleggen. Het wordt fair fashion genoemd, of slow fashion of, in gewoon Nederlands, ‘duurzame mode’. Kleding waarvoor je een realistische prijs betaalt. Een prijs waarin, net als bij een vliegtaks, de kosten voor het milieu zijn meegenomen. Maar ook een leefbaar loon voor degene die, in India bijvoorbeeld, jouw shirt in elkaar heeft genaaid.

Slachtoffers

Wereldwijd werken er zo’n 60 tot 75 miljoen mensen in de kledingindustrie. Van hen is 85 procent vrouw. En zij staan pas op de voorpagina’s wanneer er in hun bedrijf heel veel slachtoffers tegelijk vallen of wanneer er een breder systeem van onderdrukking aan het licht komt. Dat gebeurde acht jaar geleden bijvoorbeeld, toen kledingfabriek Rana Plaza in Bangladesh instortte. Daarbij kwamen elfhonderd mensen om het leven. De fabriek was zichtbaar in verval, maar niemand deed er iets aan.

Vorige week bevestigde de internationale mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch dat er in de Chinese provincie Xinjiang katoen wordt geproduceerd door Oeigoerse dwangarbeid. Ook dat haalde even het nieuws. Twintig procent van alle katoen ter wereld wordt in deze Chinese regio geproduceerd, dus de kans is groot dat er ook een spijkerbroek van Xinjiang bij ons in de kast hangt.

Een kwart van alle insecticiden wordt voor katoenteelt gebruikt. Maar de vernietigende impact die de kledingindustrie, de grootste industrie ter wereld, op het milieu heeft, wordt nog minder vaak belicht. Winkelen op afspraak noopte tot nadenken en gericht kopen, schreef Van Veelen. Ik zou willen zeggen: winkelen noopt altijd tot nadenken. Ook wanneer we willen ‘funshoppen’ of ‘troostkopen’ moeten we bewuste keuzes maken. Vraag het bedrijf dat jouw favoriete shirts verkoopt naar de werkomstandigheden in hun kledingfabrieken. Kies voor biologisch of gerecycled katoen, dat veel minder vervuilend is voor het grondwater in het gebied van herkomst.

En dat de meesten van ons dan ook minder zullen kopen, is helemaal niet erg. Sterker nog, dat is een mooie bijkomstigheid. Ieder kledingstuk dat wordt geproduceerd is een belasting voor de aarde. Dus koop zo weinig mogelijk. En als je koopt, doe het dan zo ethisch mogelijk.