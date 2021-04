Wetenschappers bezorgd over duizenden afvalvaten op zeebodem Californië

Amerikaanse marien biologen zijn bezorgd over de vondst van zeker 27.000 afvalvaten op de zeebodem voor de kust van Zuid-Californië. Tegenover persbureau AP zeggen de onderzoekers te vrezen dat sommige vaten DDT bevatten, een zeer schadelijk chemisch bestrijdingsmiddel. De studie kwam op gang na berichten van de krant Los Angeles Times over decennialange DDT-dumpingen in het gebied.

Er bestonden al vermoedens dat er op de diepgelegen zeebodem rondom Santa Catalina Island een grote dumpplek was ontstaan. Onderzoekers van het Scripps-instituut zochten met diepzee-drones met sonar-apparatuur het gebied van 145 vierkante kilometer af, waarbij ruim 27.000 ‘vat-achtige’ objecten werden aangetroffen. Hoofdonderzoeker Eric Terrill noemt de omvang van het gebied waarin de vaten liggen „onthutsend”. Als de vaten daadwerkelijk DDT bevatten, zou dit een grote bedreiging vormen voor het milieu aan de Californische zuidkust.

Sinds de Tweede Wereldoorlog gebruikte de Amerikaanse industrie de diepzee als illegale stortplaats; uit oude logboeken van containerschepen wordt duidelijk dat er zeker tot 1972 afval werd gedumpt. Omdat de vaten op soms wel negenhonderd meter diepte liggen, was tot de presentatie van maandag niet bekend waar de dumpplek zich precies bevond. Onderzoekers vonden al wel hoge concentraties DDT in de neuzen van dolfijnen in het gebied; mogelijke aanwezigheid van het chemische bestrijdingsmiddel werd ook genoemd als veroorzaker van kanker bij zeeleeuwen. Of en hoeveel van de gedumpte vaten DDT bevatten, moet blijken uit bodemmonsters.

DDT werd in de vorige eeuw ontwikkeld als bestrijdingsmiddel tegen insecten. In de jaren zeventig werd het in veel landen over de hele wereld verboden, toen de schade voor mens en milieu duidelijk werd. Toch wordt DDT in sommige delen van de wereld nog altijd als bestrijdingsmiddel tegen malariamuggen gebruikt. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) noemde het in 2006 nog een belangrijk hulpmiddel om malaria te voorkomen.