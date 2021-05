Wat vrijheid betekent voor Rotterdammers

„Ik kom uit Friesland. Vroeger ging ik met een grote vrachtwagen de Afsluitdijk over en dan haalde ik peren, sperziebonen en appels uit heel Nederland op. Ik kreeg verkering met een meisje uit Rotterdam. Ik ging weleens dansen bij L’Ambassadeur. En dan nam ik een drankje, vaak een sneeuwwitje, en kwam ik dat meisje tegen. En ja, we gingen samen dansen, vlinders in de buik. Ik ben 45 jaar getrouwd geweest. Ik voel me vrij als ik overal heen kan. Met de metro, de auto of met mijn scooter.”