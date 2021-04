Vier mensen in Duits verpleeghuis voor gehandicapten ‘met geweld omgebracht’

In een verzorgingstehuis voor mensen een handicap in de Duitse stad Potsdam zijn woensdagavond vier mensen dood aangetroffen. Een vijfde persoon was zwaargewond. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om moord op patiënten van de instelling. Hun lichamen werden in verschillende kamers aangetroffen en vertoonden sporen van „ernstig, extern gebruik van geweld”, melden Duitse media, waaronder Der Tagesspiegel donderdagochtend. Een 51-jarige medewerker van de kliniek is hoofdverdachte en zij is inmiddels aangehouden.

Tot dusver zijn het mogelijke motief van de vrouw en de precieze gang van zaken van het misdrijf nog onduidelijk. Volgens het justitieel parket van Potsdam wordt sinds donderdagavond uitgebreid onderzoek uitgevoerd op het plaats delict. Daarbij is de hulp ingeschakeld van onder meer forensisch artsen. Ook is tijdelijk een nieuwsembargo opgelegd zodat de familie van de slachtoffers eerst op de hoogte kon worden gebracht.

Het verzorgingstehuis genaamd Thusnelda von Saldern Haus is onderdeel van zorgkoepel Oberlinhaus. In de kliniek worden mensen met een lichamelijke en meervoudige handicap permanent verzorgd. Er zouden zo’n tachtig mensen werken in het Thusnelda von Saldern Haus. Bij Oberlinhaus zelf werken in totaal circa tweeduizend mensen.