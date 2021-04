Van titel naar faillissement; de hobbelige weg van het Chinese voetbal naar de wereldtop

Met joelende spelers, confetti en een gouden bokaal die trots in de lucht wordt gehouden, ziet het kampioensfeest van het Chinese Jiangsu Suning er eind 2020 uit zoals de meeste kampioensfeesten op de wereld. De voormalige voetbalclub van de Italiaan Fabio Capello mag zich na de eerste titel in de historie opmaken voor de Aziatische Champions League. Maar drie maanden na het feest ziet de wereld er compleet anders uit: alle activiteiten van de club worden stopgezet wegens financiële problemen. Wat overblijft zijn slechts een paar trofeeën en de herinneringen aan betere tijden, toen de Brazilianen Ramires en Alex Teixeira voor opgeteld bijna 80 miljoen euro gekocht konden worden.

Het verdwijnen van Jiangsu Suning staat niet op zichzelf. Bekerwinnaar Shandong Luneng mocht niet deelnemen aan de Aziatische Champions League wegens financiële problemen, Tianjin Tianhai ging een jaar eerder failliet en sterspelers als Hulk en Graziano Pellè maakten een einde aan hun lucratieve avontuur in China. Waar Chinese clubs jarenlang ongelimiteerd konden spenderen, lijkt de geldkraan nu te zijn dichtgedraaid. In de missie om van China een groot voetballand te maken wordt een ander pad gekozen. Wat zit er achter de rigoureuze koerswijziging?

Masterplan

Het begon allemaal in 2015, toen de Chinese president Xi Jinping bekendmaakte dat hij van China een wereldmacht op voetbalgebied wilde maken. De wens van Xi – die in het verleden al uitsprak het WK te willen winnen – ging gepaard met een lijvig, ambitieus plan. Daarin stond beschreven hoe de route naar de wereldtop bewandeld zou worden: in 2020 moest China minstens 20.000 voetbalscholen en 70.000 voetbalvelden tellen. In datzelfde jaar wilde Xi dat zo’n vijftig miljoen Chinezen zouden voetballen. De nationale ploeg moest in 2050 bovendien een grootmacht zijn. Het leek onrealistisch: China deed slechts één keer mee aan het WK, in 2002, en ging toen puntloos naar huis. Op de wereldranglijst stond het land 81ste, tussen Cyprus en Jordanië in.

De invloed van China op het mondiale topvoetbal werd snel zichtbaar: het Chinese consortium CMC kocht 13 procent van de aandelen in Manchester City, later vergaarde Suning Holdings Group een meerderheidsbelang in Internazionale. Ondertussen verrees in Guangzhou de grootste voetbalschool ter wereld. Het kostte meer dan 150 miljoen euro om die op te zetten. Op het terrein zijn vijftig velden en een metershoge replica van de wereldbeker te vinden.

Niet alleen in Guangzhou, maar ook in de rest van China zijn uitzonderlijke trainingscentra uit de grond gestampt, ziet ook Jason Vermeer, als individuele trainer van talenten werkzaam bij Beijing Guoan. „We zijn op bezoek geweest bij bepaalde trainingscomplexen waar je je vingers bij aflikt, dat zie je niet in Nederland.”

Honderd miljoen per jaar

De investeringen die de voetbalwereld op haar grondvesten zouden doen schudden, moesten toen nog komen. In 2016 transfereerden onder meer Hulk (55,8 miljoen euro), Alex Teixeira (50 miljoen euro) en Jackson Martinez (42 miljoen euro) naar de Chinese Super League. In het lijstje van duurste transfers uit het jaar 2016, dat normaliter gedomineerd wordt door Europese topclubs, stonden plotseling drie spelers die naar China vertrokken.

Het is vaker voorgekomen dat een competitie plotseling flink investeert en bekende namen weet te strikken, maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Amerikaanse MLS – dat jarenlang bekendstond als verzorgingstehuis voor versleten vedetten – wisten Chinese clubs spelers in de bloei van hun carrière te overtuigen. Zo koos Graziano Pellè in 2016 na een goed EK verrassend voor laagvlieger Shandong Luneng. De grootste voetbalsterren lieten zich echter niet verleiden: Cristiano Ronaldo legde een aanbieding uit China – en daarmee een salaris van zo’n honderd miljoen euro per jaar – naast zich neer.

Er waren voor de geldschieters achter de clubs verschillende redenen om te investeren in deze dure spelers. „Er was een groep zakenmensen die simpelweg het advies van hogerhand opvolgde. Andere investeerders en bedrijven zagen het als een commerciële kans, of wilden in de gratie komen bij de overheid”, vertelt Simon Chadwick, sporteconoom en hoogleraar Euraziatische Sportindustrie aan Emlyon Business School. Al gauw werd duidelijk dat het kopen van grote sterren het niveau van de competitie niet drastisch omhoog stuwde. Sterker nog, de komst van een speler als Carlos Tévez werkte eerder averechts voor het aanzien van de competitie. Hij belandde met overgewicht op de bank en beschreef zijn jaar in China, waar hij omgerekend 37,5 miljoen euro verdiende, achteraf lachend als een „vakantie”.

Irrationele investeringen

In 2017 begon de Chinese overheid openlijk te praten over „irrationele investeringen”, ook buiten de voetbalwereld. Als gevolg van de zorgen over de financiële risico’s die genomen werden, kwamen er nieuwe regels voor Chinese clubs. Er moest minder ruimte voor buitenlandse spelers komen, en meer voor zelfopgeleide talenten. Dat de nationale ploeg later verloor van landen als Irak en Qatar, versterkte de heersende gedachte dat de komst van dure spelers geen positief effect had op het Chinese voetbal.

De overheid wijzigde de koers: er kwam uiteindelijk ook een salarisplafond en een budgetlimiet. Buitenlandse spelers konden nu exclusief bonussen nog ‘slechts’ 2,3 miljoen euro netto verdienen, een schijntje vergeleken bij de bijna 25 miljoen euro die de Braziliaan Oscar jaarlijks opstreek.

Supporters van Guangzhou Evergrande tijdens de finale van de Chinese Super League tegen Jiangsu Suning, in november 2020. Foto AFP

Toen moest de pandemie die de hele voetbalindustrie een flinke dreun uitdeelde nog komen. Eind 2020 stuurde China wederom bij; een langdurig verblijf in het land werd voor grootverdieners nog minder aanlokkelijk. De combinatie van opdrogende geldstromen door de coronapandemie en een nieuwe regel uit december die dicteert dat namen van bedrijven niet meer verwerkt mogen zijn in de clubnaam, heeft dit jaar bovendien tot gevolg dat steeds meer geldschieters zich terugtrekken uit het Chinese voetbal. De verwachting is dat naast Jiangsu Suning en Shandong Luneng meer clubs in de problemen zullen komen.

„De meeste clubs dragen de naam van hun bedrijfseigenaar, zoals Guangzhou Evergrande [Evergrande Group is een projectontwikkelaar, red]. Door die namen weg te halen, creëert de overheid ruimte voor nieuwe investeerders, bijvoorbeeld uit het buitenland. Het is niet ondenkbaar dat we Volkswagen of Chevrolet in de toekomst als shirtsponsor van zo’n team zullen zien”, vertelt Chadwick. Het lijkt erop dat de Chinese overheid deze periode bovendien gebruikt om schoon schip te maken en clubs die te veel geld hebben uitgegeven, op de blaren te laten zitten.

Grootste stadion ter wereld

De bubbel is niet gebarsten, maar heeft een andere vorm gekregen. Er wordt nog steeds veel geïnvesteerd, maar niet meer in dure spelers. Zo is Evergrande in Guangzhou begonnen met het bouwen van het grootste voetbalstadion ter wereld (100.000 zitplaatsen), midden in de pandemie. De nieuwe topspelers moeten ondertussen op de voetbalscholen gevormd worden.

Om de nationale ploeg op korte termijn een boost te geven, worden buitenlandse spelers genaturaliseerd. Zo gaat de Braziliaan Elkeson sinds kort door het leven als ‘Ai Kesen’ en komt hij met zijn Chinese paspoort uit voor het nationale elftal.

Van buitenaf lijkt de neergang van Jiangsu Suning en het vertrek van vele topspelers te duiden op het mislukken van het project, maar China probeert nog steeds zijn stempel te drukken op de voetbalwereld, al is de wijze waarop veranderd. Meerdere grote FIFA-sponsoren komen uit China en het land heeft de wens om een WK te organiseren. De competitie wordt steeds minder afhankelijk gemaakt van buitenlandse spelers.

Ook Jason Vermeer merkt dat de focus steeds meer op de jeugd komt te liggen. „Dat was al zo toen ik hier kwam, maar nu nog meer. Er worden minder spelers gekocht, dus moeten er meer jongens van ‘onderaf’ komen.”

De Chinese voetbaldroom is springlevend, maar beperkt zich niet langer tot het binnenhalen van grote sterren. Het doel is niet langer om iemand als Cristiano Ronaldo te kopen. De droom is dat de nieuwe Cristiano Ronaldo over een paar jaar in eigen land is opgeleid en de wereldbeker tijdens een WK in China omhooghoudt.