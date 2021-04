Unilever doet afstand van zijn wattenstaafjes

Opnieuw laat Unilever een bedrijfsonderdeel op eigen benen staan. Waar dit vorig jaar nog gebeurde met de thee, is het ditmaal een deel van de verzameling wattenstaafjes, zepen en shampoos die wordt afgesplitst. De producten, met merknamen als Q-Tips en MonSavon, haalden vorig jaar een omzet van 600 miljoen euro. Ze belanden in een nieuwe divisie, die de naam Elida Beauty krijgt.

Unilever kondigde de nieuwe afsplitsing aan bij de presentatie van de cijfers over het eerste kwartaal van 2020. Het levensmiddelenconcern, dat sinds vorig jaar geheel Brits is, liet ook weten hoe het ervoor staat met de verzelfstandiging van de theetak.

Kort gezegd: er is weinig veranderd. Unilever zoekt nog altijd de juiste manier om dit bedrijfsonderdeel (omzet: circa 2 miljard euro) met merken als Lipton en Lyons af te stoten. Levert een beursgang de meeste waarde op, een joint venture met een ander bedrijf of toch een verkoop aan een private investeerder? De afsplitsing wordt later dit jaar afgerond, aldus Unilever.

De gedachte achter het afstoten van de Elida-producten is hetzelfde als die achter het afscheid van de theemerken: ze passen niet bij Unilevers kernactiviteiten. „Q-Tips is een heel groot merk in de Verenigde Staten, het is daar zelfs synoniem met het woord ‘wattenstaafje’”, zegt topman Alan Jope. „Maar het is binnen onze portfolio redelijk klein, waardoor het nu misschien niet de benodigde aandacht krijgt.”

Los kunnen de merken het beter doen, denkt Jope. Of Unilever Elida uiteindelijk zal verkopen, zoals de theedivisie, weet hij niet. ,,We geven Elida eerst haar eigen management. Wat we daarna gaan doen, moeten we nog beslissen.”

Beste kwartaalresultaat

Unilever zette tijdens de eerste drie maanden van dit jaar 12,3 miljard euro om. Dat is 0,9 procent minder dan vorig jaar, maar wel ruim 200 miljoen euro meer dan analisten hadden verwacht.

De onderliggende verkoop, waarin zaken als valutaschommelingen niet zijn meegerekend, steeg op jaarbasis met 5,7 procent – het beste kwartaalresultaat sinds het begin van de coronacrisis. Vooral de verkoop van gezondheidsdrankjes, voedingssupplementen en huidcrèmes zaten in de lift. Met name in Azië kochten consumenten en bedrijven meer Unilever-producten dan vorig jaar, terwijl in Europa vanwege de aanhoudende coronamaatregelen nog sprake was van krimp.

Unilever gaat ook actie ondernemen om de aandeelhouders tevreden te houden. Het gaat vanaf mei voor 3 miljard euro aan eigen aandelen inkopen. Dit zou ertoe moeten leiden dat de beurskoers, die de afgelopen maanden met circa een vijfde is gedaald, weer wat stijgt.

Beleggers reageerden positief op dit nieuws: donderdag rond het middaguur stond het Unilever-aandeel 3,5 procent in de plus.

Voor de rest van 2021 denkt Unilever dat het zijn groeidoelen gaat halen. Het bedrijf wil dat de onderliggende verkopen tussen de 3 en 5 procent toenemen. „Maar Covid is nog altijd onder ons”, aldus Jope. „De volatiliteit blijft aanwezig. Het ziet er in Mumbai of Jakarta heel anders uit dan in Amsterdam of New York.”