Techsector floreert dankzij thuiswerkers en YouTube

De coronapandemie blijft de techsector aanjagen, ook in het tweede jaar van de wereldwijde crisis. Uit de cijfers over het eerste kwartaal van 2021 die Microsoft en Alphabet (moederbedrijf van Google) dinsdag presenteerden, blijkt dat de Amerikaanse techsector nog volop profiteert van de massa’s aan huis gekluisterde werknemers en streamingvideokijkers.

Microsoft verdubbelde in een jaar tijd het aantal gebruikers van vergadersoftware Teams. Er zijn nu elke dag 145 miljoen mensen die via Teams overleggen, al dan niet met video. Ter vergelijking: de grootste concurrerende leverancier van vergadersoftware, Zoom, telt meer dan 300 miljoen dagelijks gebruikers. Het aandeel van Zoom daalde licht, nadat Microsoft de groeispurt van Teams bekendmaakte. Zoom trok vorige week nog 100 miljoen dollar uit om samenwerking met andere apps te stimuleren en zo meer te kunnen bieden dan alleen onlinevergaderen. Microsoft Teams heeft de integratie met andere Office-producten, zoals Word of Outlook, al ingebouwd.

Microsofts kwartaalomzet steeg ten opzichte van vorig jaar met 19 procent naar 41,7 miljard dollar (34,5 miljard euro). De nettowinst kwam op 15,5 miljard dollar uit, 44 procent meer dan hetzelfde kwartaal in 2020. Microsofts snelst groeiende tak is de Intelligent Cloud-divisie, die 17,7 miljard dollar omzet opleverde; een groei van 23 procent. Azure, Microsofts versie van rekenkracht op huurbasis, groeide zelfs met 50 procent.

Datacentra bouwen

Satya Nadella, topman van Microsoft, rekent erop dat de groei voortzet. „De digitale adoptie is nog maar net begonnen”, zei hij in een toelichting op de cijfers. Microsoft is van plan om elk jaar 50 tot 100 datacentra te bouwen om de groei bij te benen.

Googles moederbedrijf Alphabet presenteerde dinsdag ook gunstige kwartaalcijfers. In de eerste drie maanden van het jaar haalde Alphabet een omzet van 55 miljard dollar (45,7 miljard euro), 34 procent meer dan eerder. De winst: 16,4 miljard dollar, 162 procent meer dan in dezelfde periode in 2020.

Dat grote verschil is te wijten aan een dip in de advertentiemarkt toen de pandemie begin 2020 uitbrak. Inmiddels hebben adverteerders hun weg naar Google en dochterbedrijf YouTube weer gevonden, vertelde topman Sundar Pichai.

YouTube-advertenties leverden in het eerste kwartaal van 2021 zo’n 6 miljard dollar op, mede dankzij direct response, een advertentietechniek die kijkers sneller naar een te kopen product loodst.

Volgens Pichai gebruikten veel mensen de coronacrisis om via een cursus op YouTube nieuwe vaardigheden te leren. Dat zou YouTube in de groep 18 tot 40 jaar meer kijkers opleveren dan lineaire tv-zenders. Het jongere publiek, dat graag naar korte TikTok-video’s kijkt, hoopt YouTube te behouden met Youtube Shorts. Er worden dagelijks 6,5 miljard van die korte filmpjes bekeken, aldus Pichai, twee keer zoveel als vorig kwartaal.