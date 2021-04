Spaanse politici krijgen kogelbrieven in verkiezingsstrijd

De campagne voor de regioverkiezingen in Madrid is dusdanig verhard dat kandidaten met beveiligers op pad gaan. De voorbije weken zijn zeven politici van links tot rechts bedreigd met kogelbrieven en per post opgestuurde, met bloed besmeurde messen.

Op 4 mei gaan de inwoners van de Spaanse hoofdstad en de omliggende regio naar de stembus. Het was op voorhand al duidelijk dat de vorige maand vervroegd uitgeschreven regioverkiezingen tot een felle strijd zouden leiden. Zittend regiopresident Isabel Ayuso van de conservatieve Partido Popular verbrak vorige maand een pact met het liberale Ciudadanos (Burgers). Ze wil een sterkere rechtse regioregering kunnen leiden. Partijleider Pablo Iglesias van het radicaal-linkse Podemos wierp zich vervolgens op als linkse tegenkandidaat. Hij trad daarom terug als vicepremier in de landelijke coalitieregering van premier Pedro Sánchez (Socialistische Arbeiderspartij PSOE).

‘Fascistische acties’

De campagne werd overschaduwd door een reeks bedreigingen aan politici. Oud-premier José Luis Zapatero (PSOE) was het laatste doelwit. De Spaanse post wist woensdag een aan de sociaal-democraat geadresseerde kogelbrief te onderscheppen. Vlak na het bekend worden van de bedreiging kwam Zapatero samen met twintig oud-ministers met een verklaring waarin ze de bedreigingen afkeuren en steun vroegen voor Ángel Gabilondo, presidentskandidaat voor de PSOE. Iglesias deed eerdere bedreigingen aan zijn adres af als „fascistische acties” van rechts. Ayuso, aan wie deze week ook een kogelbrief zou zijn gericht vanuit Barcelona, betwijfelde openlijk of de brieven wel echt waren. Verder wilde ze er geen woorden aan vuilmaken.

De conservatieve Partido Popular van Ayuso ligt in de peilingen met 41 procent van de stemmen ver voor op de PSOE (19,7 procent). Ayuso zal waarschijnlijk wel de steun van het extreem-rechtse Vox nodig hebben om opnieuw te kunnen regeren in Madrid.