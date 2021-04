Relatie VS-Iran: afwisselend schieten en praten

Zo dichtbij voeren drie Iraanse marineschepen afgelopen maandagavond in het noorden van de Golf om het Amerikaanse patrouilleschip USS Firebolt en het kustwachtschip USCGC Baranoff, dat de Firebolt een aantal waarschuwingsschoten loste. Daarop maakten de boten van de Revolutionaire Garde, die op een gegeven moment maar 70 meter van de Amerikanen af waren, zich uit de voeten. Het was volgens de Amerikanen al de tweede keer deze maand dat zich zo’n confrontatie voordeed met Iraanse boten.

Sinds begin deze maand wordt onderhandeld over herstel van de internationale kerndeal met Iran

De laatste keer dat Iran en de Verenigde Staten bijna slaags met elkaar raakten in de wateren van de Golf, was in juli 2017. Destijds was president Trump net aangetreden, die zich zeer onverzoenlijk opstelde jegens Iran. Op dit moment lijken zulke vijandelijkheden minder voor de hand te liggen. Trumps opvolger Biden heeft steeds gezegd dat hij het internationale nucleaire akkoord met Iran van 2015, waaruit Trump zich in 2018 eenzijdig terugtrok, in ere wil herstellen. Sinds begin deze maand wordt daarover in Wenen ook daadwerkelijk onderhandeld. Na Trumps opzegging voerde Iran de verrijking van uranium flink op, in strijd met het verdrag.

Nerveuze regio

De mogelijke herleving van het oorspronkelijke akkoord, waarbij Iran zijn nucleaire activiteiten beloofde te beperken in ruil voor de opheffing van economische sancties, maakt echter velen in de regio al bij voorbaat nerveus. Israël bijvoorbeeld. In een operatie die algemeen aan de Israëlische Mossad werd toegeschreven werd een deel van het Iraanse nucleaire complex bij Natanz twee weken geleden verwoest.

Maar ook de Golfstaten zijn altijd huiverig geweest voor zo’n akkoord met Iran. Niet voor niets stuurt Biden deze week een delegatie naar onder meer Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten om dit gevoelige thema te bespreken en andere veiligheidskwesties zoals de mogelijke levering van Amerikaanse F-35-gevechtsvliegtuigen aan de Emiraten.

Tegelijk beseffen de Golf-Arabieren dat de wind onder Biden uit een andere hoek waait dan onder Trump en dat ze zich daaraan zullen moeten aanpassen. Zo verklaarde de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman, de feitelijke machthebber in het land, deze week in een uitgebreid tv-interview dat hij het beste voor heeft met Iran. „Iran is een buurland en het enige wat we nastreven is een goede en speciale relatie met Iran”, aldus MbS. Natuurlijk zijn er nog problemen door het wat hij noemde „negatieve gedrag” van Iran, maar daarover kan wat hem betreft worden gepraat.

Dat laatste gebeurt ook al. Rechtstreeks zelfs. Dankzij bemiddeling van de Iraakse premier Mustafa al-Khadimi hebben volgens verschillende berichten eerder deze maand in Bagdad voor het eerst in jaren besprekingen plaatsgevonden tussen Iraanse en Saoedische functionarissen. Zulk beraad tussen de beide aartsrivalen zou onder Trump ondenkbaar zijn geweest.

Iran intern verdeeld

Ook in Iran is niet iedereen overtuigd van de noodzaak van een hernieuwde nucleaire deal met de VS en andere grote mogendheden. Vooral binnen de machtige Revolutionaire Garde zijn hier altijd velen tegen geweest. Dit bleek deze week ook uit gelekte geluidsopnames van de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif, zelf een van de architecten van de nucleaire deal. Daarin beklaagde Zarif zich erover dat de Garde zich vaak actief verzette tegen het akkoord, onder meer door een raket te testen met daarop in het Hebreeuws de tekst ‘Israël moet van de aardbodem gevaagd worden’ en door begin 2016 tien Amerikaanse militairen gevangen te nemen.

In dit licht zijn de recente, nogal provocerende manoeuvres van de Iraanse marineboten in de Golf vermoedelijk geen toeval. Aan Zarif en zijn diplomaten in Wenen laat de Revolutionaire Garde zich in het algemeen weinig gelegen liggen, zoals Zarif in de uitgelekte opnames ook vaststelt. De Garde is slechts verantwoording schuldig aan de opperste Iraanse leider, ayatollah Ali Khamenei.

Maar vooralsnog wijst niets erop dat Khamenei, die in alle belangrijke zaken het laatste woord heeft, tegen een nieuw akkoord met de Amerikanen zou zijn. Ondanks de schade in Natanz liet hij de volgende ronde van de onderhandelingen in Wenen gewoon doorgaan.

Nog niet aan dezelfde tafel

Het Weense beraad verloopt volgens met name Iran tamelijk vlot. De Iraanse president Rohani, eveneens een voorstander van het akkoord, schatte vorige week zelfs dat de onderhandelaars al 60 tot 70 procent klaar waren. Maar beide zijden zitten nog niet met elkaar aan tafel. De Iraniërs verblijven met de Europese bemiddelaars in het Grand Hotel, terwijl de Amerikaanse delegatie in Hotel Imperial aan de overzijde van de Ringstrasse bivakkeert. En er zijn zeker nog de nodige horden te nemen. In het tijdvak-Trump zijn er ruim 1.500 sancties aan Iran opgelegd, waarvan sommige in het kader van de bestrijding van het terrorisme. Die laten zich niet allemaal in één pennenstreek uitwissen. Daarvoor is nodig dat Biden en zijn regering eerst thuis, met name in het Congres, nog het nodige massagewerk doen.