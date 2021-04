Pegasus - een lege beurshuls ter waarde van een half miljard

Een half miljard euro voor een lege huls. Euronext Amsterdam is een investeringsvehikel rijker. Bernard Arnault, topman van luxe-goederenconcern LVMH en de rijkste man van Frankrijk, heeft samen met zijn zakenpartners sinds woensdag een beursnotering in Amsterdam. Hun bedrijf Pegasus Acquisition Company Europe BV, haalde 500 miljoen euro op bij investeerders.

Pegasus produceert niets en levert geen diensten. Het is een ‘spac’ (special purpose acquisition company) en is bedoeld om een niet-genoteerd bedrijf over te nemen en naar de effectenbeurs te brengen.

Spacs zijn populair in de VS en inmiddels ook in Europa. Het is de vierde spac in zes maanden die een beursnotering krijgt in Amsterdam.

Tassen en cognac

Bernard Arnault is de op twee na rijkste man ter wereld, na Jeff Bezos (Amazon) en Elon Musk (Tesla). Volgens het zakenblad Forbes beschikt Arnault over een fortuin van 140 miljard euro. Hij verdiende zijn geld deels met de luxeproducten van het LVMH-concern, zoals de tassen van Louis Vuitton, de mode van Christian Dior, de cognac van Hennessy en de champagne van Moët & Chandon.

LVMH haalde in 2020 een winst van 4,7 miljard euro (-34 procent) op een omzet van 44,7 miljard euro (-17 procent). De verkoop van luxegoederen viel terug door de coronacrisis.

Bij Pegasus werkt Arnaults investeringsmaatschappij Financière Agache samen met branchegenoot Tikehau Capital, investeerder Jean-Pierre Mustier (ex-topman van de Italiaanse bank UniCredit) en bankier Diego De Giorgi (ex-UniCredit en Bank of America Merrill Lynch). Nu zij hun beursnotering in Amsterdam binnen hebben, kunnen zij op zoek naar een niet-genoteerd bedrijf in de financiële dienstverlening dat behoefte heeft aan nieuwe investeringen.

Beurs op via achterdeur

Het plan is om Pegasus en een financieel dienstverlener te laten fuseren en zo die tweede onderneming naar de beurs te brengen. Via een achterdeurtje, zeggen critici van spacs. Gewoonlijk moeten bedrijven die een beursnotering willen uitgebreid inzage geven in hun boekhouding. Via een spac gaat dat een stuk sneller.

Wie investeert in een spac deelt gunstig mee in het succes van de prooi die via de spac een beursnotering krijgt. Vinden de eigenaren van de spac binnen een zekere termijn – bijvoorbeeld twee jaar – geen geschikte overnamekandidaat, dan gaat het geld terug naar de investeerders.

Spacs zijn populair. In Amsterdam gingen de afgelopen zes maanden al drie van dergelijke investeringsvehikels naar de beurs: European Fintech IPO Company 1 in maart, ESG Core Invesments in februari en Dutch Star Companies Two in november.

Twijfels over spacs

Persbureau Reuters stelt op basis van cijfers van onderzoeksbureau Refinitiv dat in Europa (voor Pegasus) tien spacs een beursnotering hebben gekregen in 2020 en 2021. Totale waarde: 1,1 miljard euro. In de VS gingen vorig jaar en dit jaar samen 522 spacs naar de beurs, voor circa 250 miljard euro.

De hausse in de VS lijkt iets getemperd. Financiële markten zouden voorzichtiger zijn geworden met dergelijke investeringsvehikels. Onzeker is immers waarin je investeert als je geld steekt in een aanvankelijk lege huls. Volgens Reuters wil de Amerikaanse beurstoezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC) strenger gaan toezien op spacs om beleggers beter te beschermen.