Op de sportdag is te zien wat eindexamenleerlingen hebben moeten missen

Terwijl Isa bezweet uit een manshoge plastic bal kruipt, worden haar klasgenoten uit vmbo-4 bij het partijtje ‘bubbelvoetbal’ kansloos ingemaakt door leerlingen uit havo-5.

Typisch havo-5, zegt Isa (16). „Die doen dus echt súper hun best.”

„Try-hards”, vindt klasgenoot Rutger (16). „Ik denk: joh, geniet toch eens een beetje meer van je leven! Beetje klooien, zoals wij.”

Het is vandaag officieel de laatste lesdag van de examenklassen van scholengemeenschap Guido in Arnhem. Nog een paar weken en dan beginnen de eindexamens. Vanochtend was er taart voor iedereen en nu staat vmbo-4 tegenover havo-5 op het sportveld voor het boogschieten, bubbelvoetbal en een stormbaan.

Geschiedenisdocent Erik-Jan Hakvoort geniet langs de lijn. „Leuk dit!” Gelukkig kon er toch nog íéts feestelijks georganiseerd worden voor zijn eindexamenleerlingen. Ze missen al zoveel dit jaar. Geen examenreis naar Londen of Berlijn, geen examenstunt op school, geen wilde feesten. „Je ziet”, wijst Hakvoort, „hoe ge-wel-dig ze dit vinden.” Lol maken, samen zijn. Dat is waar het om draait in het leven van 15- en 16-jarigen.

NRC volgt sinds begin dit jaar een klas op het vmbo-4 van scholengemeenschap Guido in Arnhem op weg naar het eindexamen. Dit is deel vier, over de laatste periode voor het eindexamen, met een sportdag. Lees deel 1, over afstand houden in een klas vol pubers, deel 2, over het examen dat tóch doorgaat, en deel 3, over een corona-uitbraak in de klas.

Veel tijd voor onbekommerde lol is er niet: de studieboeken wachten. Op 17 mei beginnen de centrale eindexamens. Dat die dit jaar, in tegenstelling tot vorig jaar, tóch doorgingen, werd pas in december duidelijk. Voor de leerlingen in vmbo-4 was het slikken. „Sommigen waren echt teleurgesteld”, zegt Janine van Drieënhuizen, directeur van Guido. Ze verwacht dat de meeste leerlingen het examen gewoon halen. Maar het was dit jaar nog meer dan andere jaren „sleuren en trekken” om te zorgen dat iedereen zijn schoolexamens en werkstukken op tijd afrondde.

Van Drieënhuizen zag meer leerlingen met stress en soms regelrechte paniek. Deze week zat er nog een leerling in tranen bij haar, omdat hij bang is dat hij het niet gaat halen.

Van Drieënhuizen snapt het wel: haar eindexamenklassen hebben een hobbelig jaar achter de rug. Uitval van lessen, online lessen, een corona-uitbraak in maart waarbij de hele klas bijna twee weken thuis moest blijven. „Normaal gesproken zie je je leerlingen elke dag en kun je snel ingrijpen als ze in de knel komen met hun planning. Even aanmoedigen en ze kunnen weer door. Dat was dit jaar lastiger.”

Toch hebben de resultaten er tot nu toe niet heel erg onder te lijden. De cijfers van de schoolexamens wijken „niet extreem” af, ziet Van Drieënhuizen. Gemiddeld scoren de leerlingen misschien ietsje lager, „maar dat wordt gecompenseerd door de aangepaste normen voor het eindexamen”. De eindexamenkandidaten mogen dit jaar een onvoldoende ‘wegstrepen’ en er is een extra mogelijkheid om te herkansen.

Elke dag een boek lezen

Rutger, voor de laatste lesdag gekleed in een zwart Adidas-tenue is „soort van klaar” voor het examen. Hij ziet er een klein beetje tegenop. „Het is toch een angstaanjagende berg stenen die je straks moet verslepen.” Dat moet je „systematisch” doen, denkt hij. Met een strakke planning. Die zit goed in z’n hoofd: „Ik heb ongeveer vijf dagen per vak. Dat betekent dat ik de komende weken elke dag een boek moet lezen.” Lukt dat? Ja hoor, zegt Rutger optimistisch. „Van de meeste boeken ken ik al 60 procent. Bovendien: ik sta een 6,4 gemiddeld.”

Klasgenoot Rick is minder overtuigd van een goede afloop. Hij staat vier onvoldoendes en kan „sowieso” geen Engels. „Daar haal ik altijd een 2 voor.”

„Maar je mag een extra onvoldoende halen dit jaar”, zegt Julia (15).

Rick: „En extra herkansen…”

Julia: „Dus?”

Rick: „Dus moet het lukken.”

De afgelopen weken waren behoorlijk pittig, vinden ze allebei.

Rick: „We kregen dertien toetsen!”

Julia: „Ze hebben alles in de laatste weken gepropt.”

Rick: „Iedereen depressief.”

Julia: „Ik was supermoe.”

Rick: „Ik heb serieus twee dagen geslapen.”

Een paar uur na de sportdag voert Erik-Jan Hakvoort in zijn lokaal cijfers van werkstukken geschiedenis in. Hij is tevreden. Havo-5 staat een 6,2 gemiddeld voor geschiedenis, vmbo-4 zelfs een 6,6. „Netjes hoor, als je bedenkt wat voor jaar ze achter de rug hebben. Bij een enkeling zie ik de invloed van het ontbreken van structuur, maar het algemene beeld is niet heel anders dan andere jaren.”

Hakvoort maakt zich net als Van Drieënhuizen niet zo’n zorgen over cijfers. De sociaal-emotionele schade die zijn leerlingen mogelijk hebben opgelopen, dat is veel erger. Tegen Van Drieënhuizen die langsloopt: „Weet je nog, Janine, hoe enthousiast ze waren bij de live presentatie van de profielwerkstukken?” Van Drieënhuizen: „Net jonge veulens. Het plezier spatte ervan af.”

Hakvoort: „Er zijn mensen die zich afvragen of het nou zo erg is om buitenschoolse activiteiten een jaartje over te slaan. Nou, já dus! Daar leren ze juist heel veel van.” Van Drieënhuizen: „Hoe werkt de groep? Wat is mijn rol daarin? Door corona is iedereen teruggeworpen op zichzelf.”

Hakvoort: „Het werd zo individualistisch allemaal. Op een dag als vandaag zie je hoe zielsgelukkig ze zijn om sámen iets te doen.”