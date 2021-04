Ook in coronatijd lukt het Shell om winst te boeken

Wie de kwartaalresultaten van Shell bekijkt, zou zomaar kunnen concluderen dat de corona-crisis ver achter ons ligt. Dat de Europese wegen weer gevuld zijn met forensen en dat het vliegverkeer weer op het niveau zit van vóór 2020. Veel seinen staan bij het olie- en gasconcern op groen. Shells winst stijgt flink, zijn hoge schuld neemt af en de aandeelhouders krijgen weer wat meer dividend.

Toch wilde financieel bestuurder Jessica Uhl donderdag bij de presentatie van de eerstekwartaalcijfers zeker niet spreken van een volledig herstel van de energiemarkt. Na een recordverlies van bijna 20 miljard dollar (16,5 miljard euro) over heel 2020 kwam Shells nettowinst over de eerste drie maanden op 5,66 miljard dollar uit, bijna 4,7 miljard in euro’s.

„Het is een gemengd beeld”, zei Uhl. „In China herstelt de vraag naar olie en gas sterk, maar er zijn ook regio’s waar dat minder zo is. Bijvoorbeeld in Europa, als gevolg van de coronapandemie. Dat geldt eveneens voor de VS, waar de koudegolf in Texas ook veel impact had.” Shell maakte eerder al bekend dat de Texaanse energiecrisis het concern 200 miljoen dollar kostte.

De winst over het eerste kwartaal van 2021 viel mede hoger uit door eenmalige meevallers, zoals de verkoop van bedrijfsonderdelen. De aangepaste winst, waarin die meevallers niet zijn meegerekend, bedroeg 3,2 miljard dollar, ruim 10 procent meer dan een jaar eerder.

De afzet mag dan nog niet helemaal hersteld zijn, de olieprijs is dat wel. Een jaar geleden kostte een vat Brent, de toonaangevende Europese oliesoort, 24 dollar, en dat is nu 67 dollar. Elke 10 dollar die de prijs van een vat stijgt, levert Shell op jaarbasis 4 miljard euro extra inkomsten op.

Moeilijk besluit

Het winstherstel bij Shell is ook niet los te zien van de miljarden die het afboekte en van de reorganisatie waartoe het concern vorig jaar besloot. Toen werd ook het historische besluit genomen om het dividend, waar aandeelhouders decennialang blind op konden vertrouwen, met twee derde te verlagen. „Een verschrikkelijk moeilijk besluit, dat ik niet nog een keer mee hoop te maken”, zei financieel bestuurder Uhl donderdag.

Zoals Shell al eerder aankondigde, krijgt de belegger dit jaar 4 procent (ofwel 0,7 dollarcent per aandeel) meer dividend. Op verdere groei hoeft dit jaar niemand te rekenen. Alleen als Shell zijn hoge schuld sneller dan verwacht verlaagt, zijn extraatjes mogelijk.

Als de schuld daalt naar 65 miljard dollar zou Shell weer eigen aandelen kunnen inkopen

In de eerste drie maanden daalde die schuld met ruim 4 miljard dollar naar 71,3 miljard. Het doel is om op 65 miljard dollar uit te komen. „Dan zijn er ook nieuwe mogelijkheden”, aldus Uhl waarmee ze niet alleen op een hoger dividend doelde. Bij dat schuldniveau zou Shell weer eigen aandelen kunnen inkopen, wat bij veel beleggers populair is.

Gebeurt dat nog dit jaar? „Dat kan dit jaar, maar het kan ook niet. Het tempo van de schuldreductie hangt erg van de economische situatie af.”

De stijging van de dividenduitkering zal bij de aanstaande aandeelhoudersvergadering tot weinig commotie leiden. En toch belooft het een bijzondere bijeenkomst te worden. Als eerste oliemaatschappij legt Shell een transitieplan aan aandeelhouders voor dat op termijn moet leiden tot minder gebruik van fossiele energie. Aandeelhouders mogen op 18 mei een adviesstem uitbrengen. Voortaan wordt elke drie jaar een aangepast transitieplan in stemming gebracht.

Klimaatneutraal in 2050

Eerder dit jaar schroefde Shell zijn ambities op het gebied van klimaat op. Voor het eerst sprak Shell het voornemen uit om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Zowel bij de eigen productie als bij het gebruik van zijn producten mag dan per saldo geen uitstoot van broeikasgassen meer plaatsvinden.

Tot 2030 zijn de doelen van Shell echter minder absoluut. Over een kleine tien jaar moet de uitstoot 20 procent lager zijn. Maar die daling is relatief, per product. Een hogere productie kan per saldo toch tot meer uitstoot leiden.

„Ons transitieplan laat zien dat werkelijk elk onderdeel van Shell wordt geraakt”, aldus Uhl. „Het is belangrijk dat iedereen dit begrijpt. Vooral onze aandeelhouders. Zij steunen het plan hopelijk. Ikzelf denk dat dit een van de meest ambitieuze transitieplannen is die een bedrijf kan maken, zeker in onze sector.”