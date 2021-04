Moeten kinderen hun lunchtrommel leegeten?

Juf: „Als invalleerkracht in het basisonderwijs sta ik voor veel verschillende groepen. In elke groep zitten wel kinderen die moeite hebben hun eten op te eten binnen de tijd – vaak een kwartier op scholen met een continurooster, omdat ze iets langzamer eten, afgeleid zijn of het eten niet lekker vinden. Elke groep heeft ouders die vinden dat hun kind alles op moet eten en dat ik er als leerkracht bovenop hoor te zitten.

„Ik vind het moeilijk om kinderen te verplichten om te eten. Ook weet ik niet zo goed hoe. Moet ik bakjes controleren? Stilte eisen zodat niemand afgeleid is? Kinderen in lestijd het eten op laten eten? En wat doe ik dan met kinderen die hun eten niet lusten? In hoeverre ben ik verantwoordelijk voor lege lunchtrommels? En is het belangrijk dat kinderen hun broodtrommels leegeten?”

Naam en woonplaats zijn bij de redactie bekend. De rubriek Opgevoed is anoniem, omdat moeilijkheden in de opvoeding gevoelig liggen.

Leren eten

Frédérique Rongen: „De lunch in het basisonderwijs speelt een vormende rol in gezond eetgedrag. Het is een uitgelezen moment om kinderen over voeding te leren, over wat gezond eten is, wat voedselverspilling betekent.

Frédérigue Rongen is onderzoekscoördinator aan de Wageningen University, en promoveert aan de Vrije Universiteit Amsterdam op de effecten van schoollunches op voedselconsumptie en cognitieve prestaties van kinderen op de basisschool.

„Zorg dat de pauze een rustig eetmoment kan zijn. Misschien kun je het eten in de trommels zelfs als gespreksonderwerp opvoeren, wat heeft iedereen mee? Als zo’n bakje niet leeg komt omdat een kind genoeg heeft, zou ik het daarbij laten. Is het kind te afgeleid, moedig het dan aan om toch iets te eten. Het is ook brandstof; eten zorgt ervoor dat ze daarna weer beter kunnen leren.

„In veel landen om ons heen draagt de overheid zorg voor een gezonde schoollunch. Dit heeft een gunstig effect op het eetgedrag van kinderen. Wij hebben onderzoek gedaan op drie scholen waar schoollunches een half jaar lang centraal werden verzorgd. Gemiddeld krijgt 5 procent van de kinderen groente mee in hun trommel; als het tijdens een lunchbuffet wordt aangeboden, kiest 50 procent van de kinderen daarvoor. Door die schoollunches leren kinderen gezondere keuzes te maken, en komen ze ook in aanraking met nieuwe gezonde producten die ze thuis mogelijk niet hebben.”

Positieve associaties

Minke Eilander: „Wil je pedagogisch investeren in voedzaam eetgedrag op de lange termijn, dan wil je dat kinderen positieve associaties met eten hebben. Dwang helpt daar zelden bij. Dwingen kinderen iets op te eten als ze genoeg hebben, maakt dat ze de verzadigingssignalen van hun lichaam kunnen gaan negeren. Bovendien is het vooral ook pauze, belangrijk om kinderen dus even echt de tijd te gunnen zodat ze daarna weer fris aan het middagprogramma kunnen beginnen.

Minke Eilander is orthopedagoog en postdoc onderzoeker sectie jeugd en leefstijlkinderobesitas aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

„Een continurooster met maar 15 minuten lunchtijd is voor minder snelle eters niet ideaal. Wat ouders kunnen doen is hun kinderen betrekken bij de inhoud van de trommel: hoeveel moet erin, wat kunnen ze op in korte tijd, waar doen ze te lang over? Geweldig als er ook iets gezonds in de lunchtrommel zit, maar je kunt je voorstellen dat je op een wortel langer knaagt dan op een paar tomaatjes.

„Het lijkt me dat de school of de tussenschoolse opvang verantwoordelijk is voor een pedagogische visie op een voedzame lunch, niet de afzonderlijke juf of meester. De school zou kunnen investeren in onderwijs voor kinderen en ouders over een gezonde lunch, en voor de randvoorwaarden zorgen waarbinnen deze lunch op een gezellige manier opgegeten kan worden.”

Wilt u een dilemma in de opvoeding voorleggen? Stuur uw vraag of reacties naar opgevoed@nrc.nl