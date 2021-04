Minder jongeren in jeugdzorg in 2020 na jarenlange stijging

Na de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 nam het aantal kinderen dat jeugdzorg kreeg jarenlang toe, maar in 2020 is voor het eerst een kleine daling te zien. Dat blijkt uit vrijdag gepubliceerde, voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2020 ontvingen zo’n 429.200 jongeren tussen de 0 en 23 jaar jeugdzorg; 14.300 minder dan in 2019.

De grootste daling was te zien in de zogenoemde ambulante jeugdhulp. Hierbij woont de jongere thuis en ontvangt hij of zij hulp op locatie. In 2019 kregen 291.500 jongeren deze vorm van jeugdzorg; vorig jaar waren dat er 276.5000. Het aantal jongeren dat gesloten jeugdzorg kreeg - waarbij de jongere permanent op een gesloten locatie van de zorgaanbieder verblijft - daalde met bijna 20 procent naar 2.000.

Alles bij elkaar zijn er zo’n 12 procent minder jeugdzorgtrajecten begonnen in 2020. De afname heeft vermoedelijk te maken met de coronacrisis: vooral tijdens de eerste golf van de pandemie werden minder nieuwe trajecten begonnen dan in dezelfde periode een jaar eerder. De lengte van het gemiddelde traject nam vorig jaar toe ten opzichte van 2019: van 385 dagen naar 413 dagen.

In het hele land is vraag naar jeugdzorg. De meeste jeugdzorg wordt gegeven in de gemeenten in Midden-Limburg en Oost-Groningen. Dit heeft volgens het CBS te maken met sociaal-economische omstandigheden en beleidskeuzes op gemeentelijk niveau.