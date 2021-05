Lyn Macdonald (1929-2021) maakte de onbekende soldaat bekend

Achter in de bus met Eerste Wereldoorlog-veteranen op weg naar de slagvelden van Noord-Frankrijk noemden ze haar weleens zachtjes ‘mon colonel’, want onze reisleidster, de toen 60-jarige Lyn Macdonald, had over assertiviteit niet te klagen. Maar genegenheid was in diezelfde bus de grondtoon. Lyn Macdonald was immers ‘the recording angel of the common man’ , een BBC-producer die in de jaren zeventig als eerste bij overlevenden van De Grote Oorlog (1914-1919) op zoek was gegaan naar hun persoonlijke verhaal – en die nu een van hen was geworden. Haar research leidde tot een vroeg voorbeeld van geschiedschrijving van onderaf over een oorlog die in elke straat en elke stad gaten van verlies had geslagen, zo groot dat de gedachtenis aan de Tweede Wereldoorlog aan het eind van de twintigste eeuw er nog steeds door leek te worden overschaduwd.

Voor Macdonald aan haar BBC-documentaire begon, vertelde ze aan The Times, wist ze nauwelijks iets over WO I, behalve wat oppervlakkige feiten en flarden gedichten van oorlogsdichters als Siegfried Sassoon en Wilfred Owen. Dat veranderde toen ze met veteranen van de Rifle Brigade op hun laatste reis naar de slagvelden in Vlaanderen meereisde, een reis die de militairen sinds 1928 jaarlijks hadden ondernomen. Haar natuurlijke empathie en haar vermogen tot doorvragen leidden ertoe dat de verhalen alsnog loskwamen, in detail.

Lyn Macdonald werd in 1929 geboren als enig kind in een ingenieursgezin. Ze werd journalist en werkte aanvankelijk als tekstschrijver/producer voor Scottish Television. Ze trouwde met een collega-journalist, kreeg drie kinderen en werkte ten slotte voor het nog altijd bestaande BBC-radioprogramma Woman’s Hour. In 1973 besloot ze alleen nog te schrijven.

In 1990, het jaar van de busreis, had Macdonald inmiddels de meeste van haar opzienbarende boeken over The Great War geschreven. They called it Passchendaele (1978), The Roses of No Man’s Land (1980) en Somme (1983) waren grote successen. Nu zag ze het alleen nog als een persoonlijke ereschuld aan ‘de jongens’ om ze, waar mogelijk, terug te brengen naar hun persoonlijke theater van oorlog. Ik mocht als grote gunst mee op een van haar veteranenreizen: ieder jaar ging ze één keer naar Ieper (november) en één keer, in de zomer, naar de Somme.

De zinloze Slag aan de Somme woedde op 1 en 2 juli 1916 en leidde tot ruim 300.000 doden en zo’n 700.000 gewonden. Mannen van rond de negentig en ouder die zelf nu pas, 74 jaar na dato, mee terug durfden om ervaringen van toen onder ogen te komen. Hun verleden dicteerde de reisroute: een boerderij van inkwartiering hier, een stelling onder vuur en een begraafplaatsje – „ze werden begraven waar ze vielen” – daar. Macdonald, kordaat in zijde en parels, wist de wensen van de oude mannen precies in kaart te brengen, want voor haar leefde elk stukje landschap, ook al konden de soldaten van weleer dat vaak niet eens meer herkennen.

We reden in de zon over stille wegen door glooiend, bedrieglijk bloeiend zomerlandschap, de weiden vol klaprozen. Hier, aan de noordkant van de Somme, hadden op 1 juli 2016 Britse troepen om half acht ’s ochtends de opdracht gekregen om uit hun loopgraven ‘over de rand’ te gaan en korte metten te maken met de veronderstelde resten van de Duitse vijand die tevoren aan de andere kant van de rivier zo intens gebombardeerd was, dat de Britse kanonnen er rood van aanliepen. Het landschap was verwoest, maar de vijand bleek zich diep te hebben ingegraven. De Britse infanteristen liepen dus volop in de kogels van de Duitse machinegeweren en toen het aan het eind van die dag donker werd waren meer dan 22.000 van hen dood en 35.000 gewond of vermist.

„Toen ze dichter bij het bos kwamen”, schreef Lyn Macdonald in Somme over een handvol soldaten van het West Yorkshire Regiment, „hoorden ze een nooit eerder gehoord aanzwellend geluid, alsof er enorme vingers piepend langs een geweldige ruit gleden. Het kwam van de gewonden die in niemandsland lagen. Sommigen gilden, anderen mompelden, weer anderen huilden van angst of riepen om hulp, ze schreeuwden in delirium, ze kreunden van pijn en al die geluiden van onmacht en ongemak kwamen in een buitenaards klagen bijeen. (...) Langs het hele front, van de boomgaarden van Gommecourt tot de hoogten van Beaumont-Hamel, van de heuvels van Thiepval tot het dal achter La Boisselle steeg het in het donker van de nacht op uit het slagveld, als het weeklagen van duizenden geesten. En in de resten van hun loopgraven lag wat er nog over was van Het Leger en huiverde.”

Nu bezochten we een amateur-loopgravenmuseum in de achtertuin van een café in Longueval, schopten een beetje in de berm van een weg om loden kogels te vinden, hoorden van boeren die nog elk jaar bij het ploegen van eigen land door rest-explosieven werden opgeblazen en zagen Reg herkend worden door de kleinzoon op de boerderij waar hij in het hooi was ingekwartierd geweest. De oorlog dichtbij.

En er waren tranen, eindelijk, bij de kleine begraafplaatsjes waar een oom, een grootvader of een gesneuvelde kameraad lag begraven. Uit de klep van de bus kwamen de poppy-kruizen en -kransen, wij allen stonden elke keer weer om een graf, en als ‘Lyn’s Pack’ zeiden we mee „They shall not grow old as we that are left grow old”. Tot het in zijn realiteit bijna onverdraaglijk was geworden.

Lyn Macdonald stierf op 1 maart, met achterlating van haar man, kinderen, vijf kleinkinderen en negen achterkleinkinderen.