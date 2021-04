Lezersoproep: hoe heeft de coronacrisis uw gevoel van vrijheid beïnvloed?

Komende woensdag vieren we de tweede Bevrijdingsdag die in relatieve onvrijheid plaatsvindt. Onze vrijheid om naar school, kantoor, winkel of café te gaan werd het afgelopen jaar ingeperkt, net als onze vrijheid om ’s nachts over straat te lopen.

Toch ervoeren sommigen de coronamaatregelen juist als bevrijdend. Ze hoefden niet te forenzen, hadden geen last meer van sociale druk, en hadden eindelijk de vrijheid dingen te doen die ze écht belangrijk vonden. Wij zijn benieuwd: hoe heeft de coronacrisis uw gevoel van vrijheid beïnvloed?