Le Pen flirt met opstandige ex-officieren

De tijd dringt, stellen de militairen in hun open brief. Frankrijk dreigt in een burgeroorlog gestort te worden, met duizenden doden. „Verlies geen tijd, en weet dat wij bereid zijn om die politici te steunen die de redding van de natie voor ogen hebben.”

Het is een nauwelijks verhulde oproep tot een staatsgreep, uitgerekend gepubliceerd op 21 april, de zestigste verjaardag van de poging tot staatsgreep in 1961 door Franse militairen die Algerije Frans wilden houden. De vijand deze keer: het islamisme, het antiracisme en de ‘hordes uit de banlieue’. Als de politiek daar niets tegen onderneemt, aldus de brief, dan zullen „onze actieve kameraden” geen andere keuze hebben dan zelf op te treden „om onze waarden en onze medeburgers te beschermen”.

Meer dan duizend militairen, onder wie een twintigtal generaals b.d., hebben de open brief ondertekend. Hij werd al op 14 april gepubliceerd op het blog Place Armes van Jean-Pierre Fabre Bernadac, een 70-jarige oud-militair die in de jaren negentig aan het hoofd stond van de veiligheidsdienst van het Front National (nu: Rassemblement National, RN).

Tuchtmaatregelen

Maar de brief lokte pas reacties uit nadat hij op 21 april opnieuw werd gepubliceerd op de site van het radicaal-rechtse tijdschrift Valeurs Actuelles, en nadat Marine Le Pen, namens RN kandidaat voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar, de militairen opriep om zich bij haar aan te sluiten.

Defensieminister Florence Parly laat uitzoeken of militairen in actieve dienst of reservisten ook tekenden. Zij kunnen tuchtmaatregelen verwachten, want militairen mogen geen politieke uitspraken doen. Uit het eerste onderzoek is gebleken dat achttien ondertekenaars in actieve dienst zijn: zij zullen voor de krijgsraad verschijnen.

Premier Jean Castex heeft de brief „met de grootst mogelijke fermheid” veroordeeld; hij gaat volgens hem in tegen „al onze republikeinse principes”. Le Pens oproep noemt hij „volstrekt onaanvaardbaar politiek opportunisme”.

De voornaamste ondertekenaar dreigde in 2018 al met een coup

Het is niet voor het eerst dat gepensioneerde generaals op deze manier van zich laten horen. De voornaamste ondertekenaar, Christian Piquemal, was in 2018 mede-auteur van een open brief waarin gedreigd werd met een coup indien president Emmanuel Macron het Marrakesh-pact, een VN-tekst over migratie, zou tekenen.

Piquemal (80) is ex-bevelhebber van het Franse vreemdelingenlegioen. In 2016 werd hij opgepakt tijdens een betoging in Calais tegen migratie en de islamisering van Europa, georganiseerd door het extreem-rechtse Pegida. Hij is sindsdien geschrapt uit de rangen van het leger.

Le Pen beantwoordde de oproep van de militairen dinsdag met een eigen open brief in Valeurs Actuelles. Daarin feliciteert zij de militairen met hun initiatief. „Net als u, geloof ik dat het de plicht is van alle Franse patriotten, waar ze ook vandaan komen, om op te komen voor het herstel en zelfs de redding van het land.”

Volgend jaar verkiezingen

Voor Le Pen is het een moeilijke evenwichtsoefening. De kans is groot dat zij in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen van 2022, net als in 2017, zal uitkomen tegen Macron.

Maar Le Pen heeft gebroken met het FN van haar vader Jean-Marie en zijn controversiële uitspraken over de Holocaust. Zij wil met een gekuist imago een echte gooi naar de macht doen. Ze kondigde eerder dit jaar aan dat zij na de zomer opstapt als RN-leider juist om de verkiezingen in te gaan als „kandidate van alle Fransen”.

Le Pens openlijk geflirt met de rebelse militairen is dan ook een gok: het doet meer denken aan het FN van vader Le Pen dan aan het RN waarmee de dochter naar de kiezer dingt.

Wellicht met dat in het achterhoofd voegt zij er in haar brief aan toe dat de oplossing in een democratie in de eerste plaats politiek moet zijn, en roept zij de militairen op zich aan te sluiten bij haar campagne.

Le Pen heeft nog altijd veel steun onder de bevolking. Volgens een recente peiling haalt ze volgend jaar zeker de tweede kiesronde tegen Macron, al lijkt de president die nog wel met gemak van haar te kunnen winnen.

Maar de president kan beter niet op zijn lauweren rusten: volgens de peiling wil 29 procent van de 25-34-jarigen in 2022 voor Le Pen stemmen, en slechts 20 procent voor Macron. In 2017 lagen die verhoudingen nog andersom. Voor Le Pen is het dan weer de vraag of die jonge kiezers zitten te wachten op een stel oude mannen die dromen van een ouderwetse coup.