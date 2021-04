Jeangu Macrooy: ‘Ik wil dit nummer brengen alsof ik op een kistje sta bij een protest’

Gaat Songfestivalkandidaat Jeangu Macrooy (27) de straat op, dan is dat niet meer anoniem. Mensen spreken hem aan, willen hem een boks geven. Of ze sturen hem ‘lobi’, liefde, toe uit de verte. Vooral de Surinaamse gemeenschap is trots, merkt de zanger. Er is ontroering omdat hij in zijn Songfestivalliedje ‘Birth Of A New Age’ twee zinnen in het Sranan zingt. De Surinaamse taal op een wereldpodium, dat betekent veel. Al kijkt Macrooy wel uit met het geven van ‘brasa’s’, omhelzingen. De zanger moet alle risico’s vermijden op een mogelijke besmetting om uitsluiting van het Eurovisie Songfestival, 18, 20 en 22 mei in Ahoy in Rotterdam, te voorkomen.

Macrooys back-up-optreden op video dat kan worden ingezet mocht een fysieke deelname niet gaan, is begin maart opgenomen. Een geruststelling, de act staat. „Maar ik hoop echt dat we die opname niet hoeven te gebruiken.” De afgelopen maanden heeft de zanger talloze repetities doorlopen, filmpjes opgenomen. Er waren fotoshoots, nieuwe outfits om te passen. En er was de onthulling van een kleurige ‘mural’ met Macrooys levensgrote afbeelding op een muur vlakbij Ahoy in Rotterdam, door kunstenaar Tymon de Laat.

In Suriname waren er geen homoseksuele rolmodellen voor mij

Over ruim een week neemt de Surinaamse zanger met zijn delegatie zijn intrek in een Rotterdams hotel. Er geldt een met internationale sporttoernooien vergelijkbaar coronaprotocol: van tevoren in quarantaine, testen, in het hotel blijven. Elk land heeft een eigen bubbel. Op 13 mei is Macrooy’s eerste repetitie op het grote podium in Ahoy. Dan is er een indruk van zijn podiumact. Tot die tijd houdt hij zijn lippen stijf op elkaar. Met moeite.

Wat hij wel kan zeggen, is hoe zijn Birth Of A New Age een viering wordt van een nieuwe tijd, „waar veel mensen nu van dromen.” Wordt het heel anders dan tijdens de presentatie van het nummer met grote band en koor? Ja. Want hij mag maar met vijf mensen op het podium. „Ik heb het eh,… anders moeten invullen.”

Een lach. De regels zijn duidelijk.

We zitten aan de eettafel in het moderne Amsterdamse appartement waar Macrooy drie jaar geleden introk met zijn vriend Sebas. In de gang hangt een koperen plaat met het wapen van Suriname. „Die hing altijd bij ons thuis boven, in de gang. Ik kreeg ’m cadeau toen we hier gingen wonen. Het is een fijn ding dat me herinnert aan thuis.” Uit het raam ziet hij de Posthoornkerk. Tegen de groene bank leunt één van zijn vier gitaren. Die kreeg de naam Ramses, naar de alomtegenwoordige zanger Ramses Shaffy. Macrooy: „Ik ontdekte Shaffy toen ik naar Nederland kwam op mijn twintigste en raakte, vooral ook door die dramaserie van Michiel van Erp, helemaal in de ban van hem. Hij was de ultieme romanticus op het podium.” Net voor de pandemie deed Macrooy mee aan een Shaffy-tribute met het Metropole Orkest.

Niet te missen aan de muur: een schilderij van een naakte man tegen een felrode achtergrond. Macrooy schat in dat hij het rond zijn negentiende maakte in Suriname, toen hij nog intensief schilderlessen volgde bij de Surinaamse kunstenaar Cliff San A Jong. Het was de tijd dat hij twijfelde tussen muziek en schilderen, en hij zich aanmeldde bij zowel de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag als het ArtEZ conservatorium in Enschede. Het werd het laatste. Maar in de stilte van het afgelopen jaar zonder optredens heeft hij zijn passie voor tekenen en schilderen hervonden. Hij zoekt een atelierruimte.

Lamgeslagen

In mei 2020 zou het Eurovisie Songfestival – een van de grote tv-evenementen ter wereld – voor het eerst sinds 1980 weer in Nederland worden gehouden. Na de winst van zanger Duncan Laurence met ‘Arcade’ wordt soulzanger Jeangu Macrooy ‘onze’ kandidaat. 4 maart 2020 presenteert hij zijn liedje, het ingetogen Grow, een zeer persoonlijke ballade vol gospel. Op 18 maart is het Songfestival een van de eerste grote evenementen dat om de coronapandemie wordt afgelast.

Lamgeslagen is Jeangu Macrooy in eerste instantie. Leeg. De aanloop naar zijn kandidatuur was lang geweest, de geheimhouding lastig, de reacties overweldigend en nu alles na twee weken al ophoudt en het liedje ‘Grow’ van tafel kan, is het moeilijk niet somber te worden. Zeker als ook al zijn theaterconcerten worden afgeblazen. Dat omroep AVROTROS direct laat weten de volgende editie weer met hem door te willen, sterkt hem iets.

In de plotse zee aan tijd vallen ook de immense aandacht en de „duizenden reacties en meningen” die een Songfestivalkandidatuur oproept zwaar. De negatieve berichten kan hij moeilijk loslaten. „Van het liedje tot racistische aanvallen op mijn identiteit, mijn kleur, mijn geaardheid, op sociale media. Het is zo moeilijk je dat niet aan te trekken.”

Het Eurovisie Songfestival stelt een nieuwe song voor 2021 verplicht. Maar in de zomer krijgt Macrooy er niets uit. Pas als hij de deadline gaat voelen komt er iets los. De kiem ligt bij de Black Lives Matter-protesten. De beweging doet hem veel. Al negeert hij zijn gevoel erover aanvankelijk. Te heftig, te confronterend misschien. Maar op 1 juni stond hij zelf ook op de Dam „met het gevoel dat ik er gewoon niet omheen kon.”

Dat het daar zo vol was en dat een heel divers publiek in actie kwam, had hij niet verwacht. „Even was het niet alleen meer een probleem van zwarte mensen.” Hij pauzeert. „Het leek breed gedragen, we stonden er niet alleen in. Dat gaf me vertrouwen in de toekomst.” Die gedachte ontroerde hem, zegt hij. Hij wist ook wel hoe zijn tante Maggie destijds op zijn leeftijd al op de barricaden stond. „Maar daar op de Dam voelde ik me gesterkt.”

Er kwamen veel gevoelens los, gaat hij verder. „Boosheid, over hoe ver we nou eigenlijk zijn gekomen in al die jaren. Ik ben blij dat we in een periode leven waarin niet alles meer wordt weggeslikt. Dat we onze plek kunnen claimen, en het respect opeisen dat daarbij hoort. De tijd van wegkijken en doen alsof, of zeggen: niet zo zeuren of conformeer je, is voorbij.”

Zijn aantekeningen erover – beelden, metaforen – vormen een soort gedicht. In de studio legt hij aan producer en componist Pieter Perquin, artiestennaam Perquisite, ook al jaren zijn manager, uit wat hij voelt. En hij heeft een soundidee: een beat als een hartslag, een bas. Een creatieve vonk slaat over, ze vallen van idee in idee. Zoals percussie gebaseerd op de Surinaamse kawina-muziek, waarin één stem vraagt en het koor antwoordt, met wortels in de slavernijtijd.

Het aanstekelijke nummer Birth Of A New Age wordt zo muzikale empowerment waarmee Macrooy „aan het begin van een nieuw tijdperk” oproept tot menselijke veerkracht en authenticiteit vieren wil. De schurende dissonante toon in de eerste acht tellen maakt duidelijk dat het geen makkelijke weg is voordat het een viering wordt.

Privileges

Wat betekent het nummer voor hem persoonlijk? „Ik grijp terug op mijn roots omdat ik besef, sinds deze zomer, maar zeker sinds ik in Nederland ben, dat de vrijheden en privileges die ik nu heb en waar ik van geniet, het feit dat ik kan zeggen wat ik wil, kan gaan waar ik wil, dingen zijn waarvan mijn voorouders alleen konden dromen. Dat voelt als een overwinning. Thuis waren wij niet arm en niet rijk, we kregen steun van mijn grootouders in Nederland. Dat mijn kleur nu niet als een belemmering voelt, is een privilege. Maar zo lang mensen mijn lied ervaren als een statement over mijn afkomst, doet het er wel toe. Dat impliceert anders zijn. Al ben ik onderdeel van deze samenleving, ik sta er dan toch buiten.”

Zijn Birth Of A New Age, vervolgt hij, is niet alleen bedoeld om een vuist omhoog te steken voor de zwarte gemeenschap. „Ik ben niet alleen zwart, ik ben ook queer. Het gaat om ieders gelijke rechten. Zwart-wit. De lgbtq-community. Het is voor alle voorvechters, de pioniers die hun kop boven het maaiveld staken. Het gaat om de moed om te staan voor wie je bent, om iets dat jou onderdrukt te overwinnen.”

De zin „Yu no man broko mi” (Mij zul je niet breken) is een refrein als een affirmatie. „Mi na afu sensi” (Ik ben een halve cent) is geïnspireerd op een oud Surinaams gezegde, een halve cent was destijds niet kleiner te wisselen. „Ik heb er nooit over nagedacht of de taal Sranan op dit wereldpodium zou worden begrepen. De zin ‘Yu no man broko mi’ zat al in mijn hoofd, ik kan het niet zeggen zonder mijn rug te rechten en mijn kin omhoog te doen.” Het geeft meteen kracht, wil hij maar zeggen. „Ik moet dit nummer brengen alsof ik op een kistje bij een protest sta.”

De broccoli-woordassociaties die online circuleren vindt hij niet zo grappig. Ferm: „Er is veel onwetendheid.” Ook over wat hij bedoelt met „your rhythm is rebellion” dat het koor steeds herhaalt ter bemoediging. „Kawina-muziek voert terug naar de plantages, waar ritmes werden gebruikt om boodschappen door te geven, een manier om te communiceren tussen stammen. Dat zie ik als een metafoor. Dans je eigen ritme. Je ware zelf kan rebels zijn in het claimen van je plek.”

Het is niet de eerste keer dat hij over schurende onderwerpen zingt. ‘Gold’ gaat over de rijkdom van een land gebaseerd op de opbrengsten uit de koloniën. De aanleiding van het nummer ‘Bad skin’ was het politiegeweld in Amerika. Vindt hij het Songfestival een plek voor een politieke boodschap? „Voor sommige landen is dat het zeker”, knikt hij. Nederland deed dat nog niet eerder. „Ik kreeg de vraag wel of ik bijvoorbeeld goed over de Afro-Caraïbische symboliek in mijn video had nagedacht, zoals een ‘wasi’, een reiniging voor een nieuw begin. Kijk, dit is voor mij niet echt politiek, wel engagement. Ieder mag er zelf iets in ontdekken. Nina Simone zei: ‘It’s an artist duty to reflect the times’. Dat is precies wat ik doe.”

Comfortabel in de luwte

Is hij op het podium een soultroubadour met een soepele, goudbruine stem in een aura van zelfbewustzijn, ernaast is Jeangu Macrooy een timide man wiens perfectionisme „een vloek en zegen” is. Hij voelt zich comfortabel in de luwte. „Buiten het podium voel ik geen enkele behoefte om het centrum van alle aandacht te zijn. Zingend voel ik me vrij.”

Hij groeit op in een gezin met drie kinderen – zijn tweelingbroer Xillan en hun jongere zusje. Zijn ouders scheiden als hij nog jong is. Thuis draait zijn moeder soul en r&b, muziek van popdiva’s als Toni Braxton, Mariah Carey en Cher. Zijn broer en hij zingen graag, ondanks hun verlegenheid. Macrooy herinnert zich talentenjachten in zijn tienertijd. Hij zingt ‘Is This Love’ van Bob Marley. En ‘You Give Me Something’ van James Morrison. Maar komt nooit verder dan de eerste rondes.

„Daar moeten nog beelden van zijn!” Een gulle lach. „Ik moest nog echt mijn plek nemen op het podium. Die trillende benen. Angst. Ik denk dat heel weinig mensen om ons gezin heen toen gedacht hebben dat ik beroepsmatig op het podium zou staan. En nog steeds zijn er kennissen die bij een show denken: ‘Wie is dat! O, my god, hij praat’.”

Inspiratiemuur

Sommige mensen vragen zich af of hij ‘niet beter een echt vak kan leren’. „Het artiestenbestaan wordt in Suriname niet altijd zo serieus genomen.” Al jaren moet hij aanhoren dat er in Nederland honderden zijn zoals hij, dat er zoveel concurrentie is en hij nooit genoeg zal verdienen. „Het dimt allemaal je licht, maar ik voel een roeping.” Om zich te blijven motiveren, kalkt Macrooy in rode verf op de gele muur van zijn slaapkamer: „If your dreams do not scare you, they’re not big enough”. Het is zijn „inspiratiemuur” vol tekeningen, wensen en posters van popidolen als John Mayer, Beyoncé. Later herinnert ook zijn muur in Hengelo hem aan zijn dromen met schetsen van eigen albumcovers en afbeeldingen van Grammy-awards.

Jeangu en zijn tweelingbroer behoren tot de eerste studenten op het Conservatorium van Suriname in Paramaribo. In 2014 verhuist Jeangu naar Nederland, hij is aangenomen bij het ArtEZ conservatorium in Enschede. Een keuze voor zichzelf. De tweeling wordt altijd gezien als eenheid, hij wil daarvan losbreken. Zijn broer Xillan volgt twee jaar later. Hij is vorig jaar cum laude afgestudeerd aan het conservatorium van Amsterdam.

Macrooy kent Nederland van vakanties. Via via vindt hij een woning in Hengelo , bij een gezin dat kamers verhuurt aan studenten. Een ontmoeting met producer Perquisite brengt verandering. Die hoort ‘het’ direct in de zanger. Na de EP Brave Enough uit 2016 volgt zijn debuutalbum High On You in 2017. In het derde jaar van zijn opleiding stopt hij. „Ik stond op festivals en in clubs, ik was nauwelijks nog op school.” In 2019 komt zijn album Horizon uit.

Jeangu, zijn tweelingbroer Xillan en moeder Jeanette John.

Homoseksuele rolmodellen

Suriname vormt zijn fundament, zegt hij. Maar na zeven jaar is Nederland zijn thuis geworden. „Waar ik een paar jaar geleden nog dacht terug te zullen keren, voelt dat nu niet meer zo.” Ook het uitkomen voor zijn homoseksualiteit was destijds een grote stap in een land waar homofobie deel uitmaakt van de cultuur. Zijn geaardheid laat hij ook geen taboe meer in zijn muziek zijn. „Ik kom steeds dichter bij mezelf. Representatie en zichtbaarheid vind ik heel belangrijk. Ik had dat zelf niet in Suriname, er waren geen homoseksuele rolmodellen, geen artiesten die openlijk voor mannenliefde uitkwamen. Dat had het voor mij als puber allemaal makkelijker gemaakt. Dat ik kon zien dat het niet het einde van je dromen is.”

Als titelverdediger staat Jeangu Macrooy 22 mei meteen in de finale van het Eurovisie Songfestival. Vooruitblikken op zijn kansen wil hij niet. Bookmakers schatten zijn liedje niet hoog in – hij geeft er geen zier om. „Ik vind de inzendingen van Frankrijk en Bulgarije mooi, maar heb ik nog niet veel kunnen beluisteren. Iedereen is zo gericht op die competitie. Hoe ga je winnen? Wat is je kans? Ik focus mij liever op het vertellen van mijn verhaal. And I’m also here to have a good time.”

CV Jeangu Macrooy werd geboren in Paramaribo, Suriname, in 1993. Hij heeft een tweelingbroer en een jonger zusje. In 2011 richtte hij samen met zijn tweelingbroer de band Between Towers op. Een jaar later stroomden ze in, eveneens samen, op het Conservatorium Suriname. In 2014 verhuisde Macrooy naar Nederland om aan het ArtEZ Conservatorium in Enschede te studeren. Zijn komst bekostigde hij deels met een crowdfundingsactie. In 2017 kwam zijn debuutalbum High On You uit, waarvan de gelijknamige singel nummer 1 werd in Suriname. In 2019 kwam het tweede album uit, Horizon. Macrooy zou in 2020 met het nummer ‘Grow’ de Nederlandse inzending voor het Songfestival zijn, maar dat werd afgelast wegens de coronapandemie. Dit jaar doet hij alsnog mee, met het nieuwe ‘Birth Of A New Age’. Het songfestival start op 18 mei in Ahoy, Rotterdam.