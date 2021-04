Hof: regering moet Duitse klimaatwet aanscherpen

De Duitse klimaatwet uit 2019 moet door de regering worden aangescherpt, waardoor doelen concreter worden en de slagkracht ervan toeneemt. Dat heeft het Constitutionele Hof in Karlsruhe donderdag bepaald, melden Duitse media. Het Hof vindt de doelstellingen van de wet „onvoldoende” en „niet in overeenstemming met de grondwet”.

In de klimaatbeschermingswet is vastgelegd dat voor 2030 de uitstoot van broeikasgassen met zeker 55 procent moet zijn teruggedrongen ten opzichte van 1990. Het Hof wil dat in de wet nu ook duidelijk wordt vastgelegd hoe de emissie vanaf 2031 verder verminderd kan worden. De rechters vinden dat in de huidige wet de lasten worden doorgeschoven naar latere generaties, die hierdoor „steeds urgenter en op korte termijn” zouden moeten handelen, wat hun ernstig in hun vrijheid en daarmee in hun grondrechten beperkt.

De aanpassingen moeten uiterlijk op 31 december 2022 zijn doorgevoerd. De zaak was aangespannen door jongeren, gesteund door verschillende milieuorganisaties, die laten weten erg blij te zijn met de uitspraak. Een van hen bestempelde de uitspraak als een „flinke tik” voor de klimaatpolitiek van de Duitse regering.

De zaak doet denken aan het Urgenda-vonnis in Nederland, dat in 2019 werd bevestigd door de Hoge Raad. In een rechtszaak aangespannen door actiegroep Urgenda verplichtte de rechter de Nederlandse regering om voor 2020 een strenger klimaatbeleid te voeren. De uitstoot van CO₂ en andere broeikasgassen in Nederland had al in 2020 minimaal 25 procent lager moeten zijn dan in ijkjaar 1990, niet pas in 2030, aldus de rechter. De Urgenda-zaak werd door internationale juristen gezien als baanbrekend en leidde tot vergelijkbare initiatieven in andere landen.