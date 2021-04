Herstelfonds van 750 miljard euro? Dat doen de Amerikanen radicaler

De pot van 750 miljard euro waarmee de Europese Unie het economisch herstel wil aanjagen, is beladen met politieke verwachtingen. Het EU-herstelfonds moet de economie helpen vergroenen, het moet de digitalisering versnellen. Voor de toekomst van de Europese munt, de euro, is de meest prangende vraag: zal het herstelfonds de economische scheefgroei tussen noordelijke en zuidelijke lidstaten weten te keren? De groeiende economische kloof tussen Noord en Zuid zorgt al jaren voor spanningen binnen de monetaire unie. Tijdens de pandemie is de kloof alleen maar dieper geworden.

De laatste paar maanden is daar een andere kloof bij gekomen: eentje tussen de EU en de Verenigde Staten. Amerika herstelt economisch sneller van de coronacrisis dan Europa. Door snellere vaccinaties, maar ook door de ongekende bedragen waarmee president Biden de economie stimuleert. Biden kondigde 1.900 miljard dollar (zo’n 1.600 miljard euro) noodsteun aan, plus investeringen in onder meer infrastructuur van 2.250 miljard dollar (1.850 miljard euro). Bij Bidens ‘dubbele bazooka’ valt de Brusselse 750 miljard in het niet. Dat roept de vraag op: moet er in Europa een tandje bij?

Lees ook: De economische kloof tussen de VS en Europa groeit door het coronabeleid

Allereerst de interne Europese kloof. Al sinds de eeuwwisseling groeien Noord- en Zuid-Europa economisch uit elkaar, onder meer doordat landen als Duitsland en Nederland meer hoogwaardige industrie kennen en omdat bezuinigingen na de financiële crisis het Zuiden extra hard hebben geraakt. In 2019 lag het bbp per hoofd van de bevolking, voor inflatie gecorrigeerd, in Italië op hetzelfde niveau als in 1999, in Duitsland en Nederland 27 respectievelijk 23 procent hóger. ‘Corona’ zette het Zuiden verder op achterstand. Omdat de pandemie er vorig jaar eerder en harder toesloeg, maar ook omdat de mediterrane landen bijzonder afhankelijk zijn van het toerisme. Daarnaast is Zuid-Europa minder ver met digitalisering, wat aanpassing aan lockdowns voor bedrijven en consumenten lastiger maakt.

Uit angst om zich te veel in de schulden te steken, trokken regeringen in Zuid-Europa minder de beurs voor coronanoodsteun dan die in het Noorden. De resultaten zijn ernaar. De Italiaanse economie kromp in 2020 bijna 9 procent, de Spaanse bijna 11, de Duitse ‘slechts’ 5 procent en de Nederlandse met minder dan 4, volgens het Internationaal Monetair Fonds.

Lees ook dit interview met econoom Philipp Heimberger: ‘Niets doen voor Zuid-Europa is gevaarlijk’

Toerisme

Bert Colijn, econoom bij ING, ziet het risico dat de „divergentie” tussen Noord en Zuid verder toeneemt. „Italië, Spanje, Portugal en Griekenland kennen meer zwak gekapitaliseerde bedrijven die alsnog failliet kunnen gaan. Een normale zomer lijkt in 2021 voor het toerisme onwaarschijnlijk. En de achterstand in de digitalisering zal het herstel niet helpen.”

De pandemie zette het zuiden van Europa verder op afstand

Positief, zegt Colijn, is dat de subsidies uit het EU-herstelfonds vooral bij Zuid-Europese (en Oost-Europese) lidstaten terecht moeten gaan komen. Italië maakt in 2021-2022 aanspraak op subsidies ter hoogte van 3 procent van zijn bbp, Spanje kan 4 procent van zijn bbp aan EU-geld binnenslepen, Portugal 5 procent en Griekenland 8 procent. Ter vergelijking: in Duitsland en in Nederland ligt dit percentage onder de 1. Ook willen Zuid-Europese landen hun eigen economieën langer blijven stimuleren vanuit de nationale begroting dan Noord-Europese. „Toch is de totale begrotingsimpuls waarschijnlijk te zwak om verdere divergentie tussen Noord en Zuid te voorkomen”, denkt Colijn.

Deze week brachten economen van kredietbeoordelaar S&P een studie uit naar de werking van het herstelfonds die optimistischer van toon is. Het zal de Europese groei „in een hogere versnelling brengen”, denkt S&P. Juist Zuid-Europese landen kunnen sterk profiteren, denkt de kredietbeoordelaar, al zal veel afhangen van de mate waarin landen erin slagen het geld eerst door de Commissie toegewezen te krijgen en vervolgens effectief en tijdig te investeren. In een voorzichtig scenario kan Italië door het herstelfonds rekenen op 2 procent extra economische groei in de komende vijf jaar, in een optimistisch scenario op ruim 6 procent. Voor Spanje, Portugal en Griekenland, die in het verleden beter waren in het besteden van EU-geld dan Italië, ligt de verwachte groei hoger.

Openlijk jaloers

Niettemin neemt de twijfel toe of de EU de geldkraan wel genoeg opendraait na de verwoestende coronacrisis. Frankrijk is openlijk jaloers op de Amerikanen. Europa moet de VS „evenaren”, meent minister van Financiën Bruno Le Maire. Afgaande op de laatste IMF-data ligt de EU achter bij de VS. De directe Amerikaanse begrotingsimpuls voor de economie kwam sinds januari 2020 neer op liefst 25 procent van het bbp. Van de grote EU-landen scoort Duitsland wat dit betreft het hoogste met 11 procent. Italië (8,5 procent) en Spanje (7,6 procent) liggen daaronder. Subsidies uit het EU-herstelfonds komen neer op 3 procent van het Europese bbp, stelt het IMF. Dit komt bovenop de nationale inspanningen.

Lees ook: EU zet met herstelfonds historische stap

Martin Sandbu, columnist van de Financial Times, wijst erop dat het verschil met de VS gevolgen heeft. Volgens een prognose van de OESO, de club van rijke landen, zal de economie van de VS eind volgend jaar al 1 procent groter zijn dan vóór de pandemie. In de eurozone zal de economie dan nog steeds 2 procent kleiner zijn. „Als de VS snel de economische schade van de pandemie kunnen repareren, kan Europa dat toch zeker ook”, schrijft Sandbu. Colijn is terughoudender. „Zou meer stimulering in Europa nuttig zijn, om de interne kloof tussen Noord en Zuid beter aan te pakken en om het groeitempo in heel Europa te versnellen? Waarschijnlijk wel. Maar of dat politiek haalbaar is, is een andere vraag.”