Groningse tabaksfabriek BAT Niemeyer verdwijnt in 2022

Tabaksfabrikant British American Tobacco (BAT) sluit eind 2022 zijn fabriek in Groningen. Dat heeft het bedrijf donderdag bekendgemaakt. Met de sluiting van de zogenoemde BAT Niemeyer-fabriek verliezen 180 mensen hun baan, bevestigt een woordvoerder. De vakbonden en BAT hebben afspraken gemaakt over een sociaal plan om hen op te vangen. De productie wordt overgeheveld naar Hongarije en Duitsland.

BAT overwoog al langer de Groningse fabriek te sluiten, volgens de woordvoerder omdat „de traditionele tabaksproductie onder zware druk staat”. De afgelopen maanden zijn verschillende door de ondernemingsraad bedachte scenario’s bekeken waarin de fabriek toch nog even open kon blijven, maar de directie van het bedrijf vond deze niet reëel en besloot vorige week definitief dat de fabriek dicht moet. De Niemeyer-fabriek is een bekend pand in het centrum van Groningen en verspreidde de kenmerkende geur van tabak door de stad.

Bestuurder Hank Oomkes van vakbond CNV zegt het desgevraagd jammer te vinden dat de fabriek verdwijnt. Hij stelt dat de vakbond „in de eerste plaats had ingezet op het behouden van werkgelegenheid”. Wel uit hij zich tevreden met de aanvullende cao-afspraken die met BAT zijn gemaakt om de werknemers die hun baan verliezen op te vangen.

De tabaksfabriek is van oorsprong een familiebedrijf, begin negentiende eeuw opgericht door Meindert Niemeijer. Het bedrijf handelde oorspronkelijk in verschillende producten uit de toenmalige koloniën: van koffie en suiker tot tabak. Na enkele decennia ging het bedrijf ook tabak produceren. Nadat het bedrijf internationaal actief werd, paste het de naam aan van Niemeijer naar Niemeyer. In 1990 ging het bedrijf op in Rothmans Groep, dat in 1999 fuseerde met British American Tobacco.