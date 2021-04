Gemeente Enschede beboet voor digitaal volgen binnenstadpubliek

De gemeente Enschede krijgt een boete van 600.000 euro van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), omdat de gemeente gedurende twee jaar voorbijgangers in de binnenstad volgde via wifitracking. Van winkelpubliek en mensen die in de binnenstad van Enschede woonden of werkten kon de gemeente zo precies zien waar zij wanneer heen gingen, en dat is volgens AP wettelijk niet toegestaan. Gemeenten mogen wifitracking gebruiken om publiek te tellen en zo de drukte te meten, de techniek mag niet gebruikt worden om mensen te volgen. Dat meldt AP. Het is de eerste keer dat AP een overheidsinstantie beboet. De gemeente Enschede heeft bezwaar aangetekend tegen de boete.

De wifitracking in Enschede begon in mei 2018 en werd op 1 mei 2020 na tussenkomst van AP weer gestopt. Speciale meetkastjes in winkelstraten in Enschede vingen wifisignalen op van mobiele telefoons, aan de hand waarvan werd geteld hoeveel mensen er in de buurt aanwezig waren. Elke telefoon kreeg een unieke code, waarmee vervolgens voor langere tijd werd bijgehouden welke telefoon langs welk meetkastje kwam. Wifitracking is volgens AP op dat moment niet langer tellen, maar volgen, en daar mogen Nederlandse gemeenten de techniek niet voor gebruiken.

„Als je mensen via hun telefoon kunt volgen, is dat heel kwalijk”, zegt AP-vicevoorzitter Monique Verdier. „Want iedereen heeft het recht om vrij en onbespied over straat te gaan. Zonder dat de overheid of een andere partij kan meekijken of noteren wat je doet. Dat past bij onze vrije en open samenleving.” Verdier stelt dat gemeenten dit „grondrecht” van haar burgers voorop moet stellen.