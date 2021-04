Gekke Henkies in de ministerraadnotulen

Net voordat CDA’er Rendert Algra zou gaan stemmen in de Tweede Kamer, belde hij zijn vrouw. Het was donderdag 20 februari 2003. Algra had bij de politie gewerkt en bij een vakbond, hij was nog maar zeven maanden Kamerlid. En hij wist, zegt hij nu, dat hij op het punt stond om zijn politieke „doodvonnis” te tekenen. Zijn partij was tegen een motie die van het kabinet-Balkenende I eiste dat asielzoekers een verblijfsvergunning kregen als ze langer dan vijf jaar wachtten op een beslissing over hun aanvraag. Maar Algra was vóór.

Hilbrand Nawijn van de LPF, minister voor Vreemdelingenzaken, zat naast Jan Peter Balkenende in het kabinetsvak. Hij zag hoe kwaad de CDA-premier was, hij had hem horen mopperen dat dít niet was „afgesproken”.

Voor de stemming, nog in de fractiekamer, had een collega Algra vastgegrepen. Ze huilde bijna en riep: „Doe het niet, Rendert.” Later hoorde hij dat de fractie had overwogen hem dood te zwijgen als hij het aandurfde voor de motie te stemmen. Een oudere collega kon dat voorkomen. Maar tegen de tijd dat Algra opnieuw anders stemde, in 2005, over orgaandonatie, was hij volgens de Volkskrant ‘de gekke Henkie van het CDA’ en een ‘backbencher’ geworden.

Dus toen maandag bleek hoe er in de ministerraad wordt gesproken over Kamerleden van regeringspartijen die scherp en kritisch zijn, had Algra’s vrouw gevraagd: „Zou jij ook in de notulen staan?”

Op dinsdag, in de tuin van zijn huis in Jubbega, zegt Rendert Algra (57) dat mensen hem vaak lastig vinden, ja. Hij heeft in de Provinciale Staten van Friesland, waar hij lid van is, nu een akkefietje over het stemmen op afstand. „En toch”, zegt hij vrolijk, „ben ik een aardige, toegeeflijke knul.”

Hij dacht, zegt hij ook, dat hij Kamerlid was geworden omdat hij kritisch kan zijn. „En dan zit je daar om het kabinet in het zadel te houden.” Toen híj de notulen van de ministerraad las, dacht hij: er is niets veranderd. „We hebben een monistisch systeem, we noemen het dualisme.”

Algra had zich geïntimideerd gevoeld. Maar wat hem vooral tegenstond op het Binnenhof was „het gemak waarmee wordt gelogen”. Een staatssecretaris had een keer volgehouden dat de prijs van staal was gestegen en dat een defensieschip dáárdoor duurder was geworden. De prijs van staal was gezakt. Een minister had een van de drie politieboten in Noord-Nederland afgeschaft en gezegd dat je met twee boten het werk beter kon doen. Het was een bezuiniging. Dus de onwaarheid van Mark Rutte over Pieter Omtzigt? „Er is niets veranderd.”

Afgelopen zondag, op de fiets, had Algra bedacht waarom het toch goed was dat hij Kamerlid was. Daardoor had hij later kunnen lobbyen voor het systeem van orgaandonatie dat hij al in 2005 graag wilde, en er nu is. En dat alle politievoertuigen rondrijden met een defribillator, dat komt door hém.

Petra de Koning (p.dekoning@nrc.nl; @pdekoning ) schrijft elke donderdag op deze plek een column.