Azarkan dient namens meerdere partijen motie van wantrouwen in tegen kabinet

Het is zeldzaam dat de Kamer een motie van wantrouwen tegen een demissionair kabinet indient. „Zo’n motie van wantrouwen heeft verder geen effect”, zei hoogleraar staatsrecht Paul Bovend’Eert woensdag op Radio 1. „Je kunt niet verlangen dat die ministers nu allemaal hun ontslag verleend krijgen, want dan hebben we geen ministers meer.” Individuele demissionaire ministers zijn eerder in de geschiedenis wel tot ontslag gedwongen, aldus Bovend’Eert.

Samen met Geert Wilders (PVV), Wybren van Haga (FvD), Caroline van der Plas (BBB) en Sylvana Simons (BIJ1) dient Azarkan een motie van wantrouwen in tegen het hele kabinet. „Versterking van vertrouwen in de overheid en van de rol van de Kamer als tegenmacht tegenover regering is een urgente opgave”, leest Azarkan voor uit de motie.

Azarkan trapt af. ,,we kennen deze bestuurscultuur vooral van de Rutte-doctrine. Maar hij was niet alleen, ze deden allemaal mee.” Hij spreekt over ,,vieze, misdadige spelletjes” van het kabinet. En: ,,Nederland is onder dit kabinet een schijndemocratie geworden.”

Azarkan: „Waar was dit kabinet mee bezig? Niet met het helpen van mensen, het stoppen van onrecht, het compenseren van schade. Deze regering was bezig met het toedekken van leed en het kort houden van de Kamerleden die het leed aan het licht brachten.” Hij spreekt van „dictatoriale trekjes”. „Controleert de Kamer de regering of controleert de regering de Kamer? Nederland is onder dit kabinet een schijndemocratie geworden.”

Tweede Kamer debatteert over notulen ministerraden over Toeslagenaffaire

Welkom in dit blog waarin NRC het laatste nieuws bijhoudt over de kabinetsformatie en de ontwikkelingen daaromheen. De Tweede Kamer debatteert deze donderdag over de notulen van een aantal ministerraden waarin gesproken is over de Toeslagenaffaire. Dat debat zal van invloed zijn voor de formatie.

De Tweede Kamer debatteert deze donderdag over de notulen van een aantal ministerraden waarin gesproken is over de Toeslagenaffaire. De verslagen werden maandag vrijgegeven nadat RTL Nieuws erover had geschreven. In de notulen valt te lezen dat verscheidene kabinetsleden zich kritisch uitlieten over Kamerleden die herhaaldelijk vragen stelden over de Toeslagenaffaire, onder wie CDA’er Pieter Omtzigt. Ook blijkt eruit dat zijn partijgenoten Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge probeerden hem te „sensibiliseren”, tot rede te brengen. Omtzigt vroeg tijdens debatten vaak onderliggende documenten op over de Toeslagenaffaire.

Er was tijdens de ministerraden discussie over de vraag in hoeverre het kabinet de Kamer dat soort informatie moest verstrekken. Die vraag zal naar verwachting veel aandacht krijgen in het debat. Voor met name demissionair premier Rutte en de leiders van CDA en D66, Wopke Hoekstra en Sigrid Kaag, staat er veel op het spel, want de uitkomst van het debat is van invloed voor de formatie. Hun partijen willen graag een rol spelen in een nieuw kabinet, maar hebben daarvoor het vertrouwen nodig van andere partijen.

Voorafgaand aan het debat vroegen verschillende Kamerleden om meer notulen, omdat volgens hen niet alle gespreksverslagen over de Toeslagenaffaire zijn gepubliceerd. Een meerderheid van de fracties was tegen dat voorstel. SGP-leider Kees van der Staaij zei dat uit het debat moet blijken of het kabinet meer notulen moet delen. „Het is zeer uitzonderlijk dat ministerraadsnotulen openbaar worden”, verklaarde hij. „Als we op voorhand om meer vragen, is het einde zoek.”

