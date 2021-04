Europa League: United goed op weg richting finale

Met een hoofdrol voor aanvaller Edinson Cavani heeft Manchester United een forse stap richting de finale van de Europa League gezet. De Uruguyaanse voetballer tekende voor twee treffers en een assist in de 6-2-zege op Old Trafford. Een overtreding op hem resulteerde nog in een strafschop voor de 4-2.

Fernandes opende de score voor United en maakte de 4-2 uit een strafschop. Daartussenin was AS Roma op voorsprong gekomen via Lorenzo Pellegrini en Edin Dzeko. Cavani draaide de wedstrijd met twee treffers om in het voordeel van Manchester en Paul Pogba en Mason Greenwood maakten er nog 6-2 van.

Bij AS Roma, waar Rick Karsdorp een basisplaats had, vielen in de eerste helft drie spelers, onder wie doelman Pau López, geblesseerd uit. Donny van de Beek bleef bij United op de bank.

Arsenal

Arsenal moet nog hard werken om zijn fletse seizoen in de Premier League op te poetsen met de eindzege in de Europa League. De Londense club verloor het eerste duel in de halve finales van Villarreal.

De Spaanse club van coach Unay Emery won het hectische duel in eigen huis met 2-1. Beide clubs raakten in de tweede helft een speler kwijt met een rode kaart.

(ANP)