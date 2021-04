Eerste Palestijnse verkiezingen in 15 jaar tijd vermoedelijk uitgesteld

De eerste verkiezingen in Palestina in vijftien jaar tijd worden hoogstwaarschijnlijk uitgesteld. De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft donderdag in een televisietoespraak aangekondigd dat de parlementsverkiezingen alleen doorgaan als de stembusgang in Oost-Jeruzalem gehouden mag worden, meldt persbureau AFP. Hiervoor moet Israël echter toestemming geven en dat lijkt niet te gaan gebeuren. De verkiezingen stonden gepland op 22 mei.

Abbas zei de verkiezingen na Israëlische goedkeuring binnen een week te kunnen organiseren. Hij suggereerde dat de Israëliërs kenbaar hebben gemaakt niet te zullen instemmen met Palestijnse verkiezingen in Oost-Jeruzalem. Volgens de president ziet Israël het besluit niet als een „technische zaak” maar als een „fundamenteel politieke”.

Palestina en Israël staan in dezen lijnrecht tegenover elkaar. Als de Palestijnen hun verkiezingen níet in Jeruzalem houden, kan dat gezien worden als teken dat zij geen aanspraak meer maken op de stad als hoofdstad. Maar Israël ziet Jeruzalem ook als zijn enige en ondeelbare hoofdstad en laat geen politieke activiteiten van Palestina toe in dat gebied.

Volgens de Israëlische krant Haaretz speelt bij het verwachte uitstel van de verkiezingen mogelijk ook mee dat Abbas’ Fatah-partij er niet goed voorstaat in de peilingen. Als het inderdaad tot uitstel of afgelasting komt, zou dat kunnen leiden tot boosheid en geweld jegens Israël. Het Israëlische leger bereidt zich volgens Haaretz dan ook voor op onrust op de Westelijke Jordaanoever, Jeruzalem en in Gaza.