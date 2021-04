Duitse oud-voetballer Metzelder veroordeeld voor kinderpornobezit

De Duitse voormalige voetballer Christoph Metzelder is donderdag veroordeeld voor het bezitten en doorsturen van kinderporno. Dat melden Duitse media. In een rechtbank in Düsseldorf kreeg Metzelder een voorwaardelijke gevangenisstraf van tien maanden opgelegd.

In september 2019 vonden er huiszoekingen bij de voetballer plaats nadat hij ervan was beschuldigd via WhatsApp pornografisch materiaal van minderjarigen te hebben doorgestuurd. Op zijn telefoon werden later zo’n driehonderd bestanden met kinderporno aangetroffen door de politie. Metzelder heeft in de rechtbank bekend de bestanden te hebben doorgestuurd.

„Ik aanvaard de straf en vraag om vergiffenis van de slachtoffers van seksueel geweld. Ik zal de rest van mijn leven met deze schuld moeten leven”, zei de 40-jarige Metzelder. Volgens zijn advocaat is Metzelder geen pedofiel, maar leefde hij „in een digitale parallelle wereld” waar hij de grenzen wilde opzoeken. De oud-voetballer zou in therapie zijn gegaan na de huiszoekingen.

Metzelder speelde 47 keer voor het nationale voetbalelftal van Duitsland en bereikte daarmee de finales van het WK 2002 en het EK 2008. Hij speelde verder voor Borussia Dortmund, Real Madrid en Schalke 04 en zette in 2006 een stichting op om sociaal achtergestelde kinderen in Duitsland te helpen. Metzelder heeft gezegd de onderscheidingen die hij kreeg voor zijn werk voor de stichting terug te geven.