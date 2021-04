De ontspannen rap van Kevin is perfect voor zittend publiek

Zeven uur voordat hij het podium van de Melkweg betrad, kondigde rapper Kevin een tour aan. Als ‘Kevin & The Animals’ zal hij in het najaar met een liveband een ronde maken langs de popzalen. Amsterdam kreeg alvast een voorproefje in de vorm van een uitgeklede versie van die show, slechts begeleid door een dj.

Het concert was onderdeel van de huidige reeks pilot-concerten, mét alle bijbehorende mitsen en maren zoals verplichte negatieve testbewijzen, mondkapjes en toegewezen zitplaatsen.

Maar blijven zitten blijkt bij een show van Kevin eigenlijk geen probleem. Zijn ontspannen voordracht lijkt er zelfs voor gemaakt, en zit vol teksten die nu beter binnenkomen dan wanneer je door een moshpit zou stuiteren.

Audioboodschap

Al snel nadat een vrouwenstem in een vooraf opgenomen audioboodschap bezoekers had gevraagd om niet mee te zingen, te joelen of te schreeuwen, stijgt gelach op in de zaal. Kevin reageert erop na zijn openingsnummer: „Jullie zijn de honderd gelukkigen, laten we hier met elkaar van genieten”, zegt hij. „Of zijn jullie bang geworden van die mevrouw daarnet?”

Of het nou op kille, op Mobb Deep geïnspireerde beats is, of op producties die r&b-invloeden kennen; Kevin slingert gefocust zijn raps door de microfoon. Vooral zijn actuele werk klinkt overtuigend. Dat is melodieuzer, kent betere refreinen en verfijndere zang.

Begeleidend snaargetokkel komt nu nog uit de mediaspeler, maar het maakt alvast benieuwd naar het aandeel van de live-band komend najaar.

Kevin deelt shirtjes uit aan de voorste rijen en lacht schoonheidsfoutjes weg met zijn dj. Dit optreden is merkbaar nog maar een opwarmer voor de allroundshow die in de maak is. Maar wel een heel exclusieve opwarmer.