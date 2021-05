Deze Canadese veteraan herinnert zich de bevrijding van Amsterdam nog goed. ‘De mensen klommen zelfs over de muren’

William Peter Stoker bij een herdenking in Italië in december 2019.

William Peter Stoker heeft de feestelijke intocht van de Canadese bevrijders in Amsterdam in mei 1945 nog helder voor ogen. Als 18-jarige soldaat was hij erbij met zijn bataljon, de Seaforth Highlanders, toen de Canadezen de stad binnenreden – om te worden onthaald door een uitzinnige menigte.

„We waren de eerste eenheid in Amsterdam”, vertelt de nu 94-jarige Canadese veteraan trots in zijn woonplaats Peterborough, in de provincie Ontario. „Het was een enorm vreugdevolle dag, voor de bevolking was onze komst het bewijs dat de oorlog voorbij was.”

Stoker is een van de laatste nog levende Canadese veteranen die hebben gevochten voor de bevrijding van Nederland. Hij maakte deel uit van het bataljon dat Amsterdam in het voorjaar van 1945 veilig moest stellen na de Duitse capitulatie, en bleef zes tot acht weken in de hoofdstad.

„Het was een geweldige tijd in Amsterdam”, zegt Stoker, een kwieke man die helder en gedreven vertelt over zijn ervaringen in de oorlog en de periode na de bevrijding. „Er werd zo goed voor ons gezorgd door de plaatselijke bevolking en iedereen was aardig voor ons.”

Voor de jonge Canadese soldaat was de periode in Amsterdam een hoogtepunt – maar vóór de triomftocht had hij forse gevaren gelopen. In 1943 had Stoker zich aangemeld bij de Seaforth Highlanders of Canada, een infanterieregiment in Vancouver. „Twee dagen na mijn zeventiende verjaardag”, vertelt hij – onder het voorwendsel dat hij al 18 was.

William Stoker in zijn jonge jaren. Foto privé-archief

Na training in Engeland en een korte stationering in Italië, werd hij met zijn regiment in maart 1945 overgeplaatst naar Nederland, waar de Canadezen de Duitsers moesten verdrijven ten noorden van de grote rivieren. Het zuiden van het land was toen al bevrijd.

Stoker belandde aan het front nabij Zutphen. Rond 11 april 1945 was hij onder de eerste Canadese troepen die de Gelderse IJssel overstaken voor de aanleg van een brug, bij ‘Operation Cannonshot’ – een bloedige operatie waarbij zijn regiment onder vuur kwam te liggen van Duitse artillerie en meerdere slachtoffers vielen.

Stoker (links) in Amsterdam in mei 1945. Naast hem Herbert Bourassa, eveneens van de Seaforth Highlanders. Foto privé-archief

Begin mei hielden gevechten met de Duitsers echter op, herinnert Stoker zich. Andere Canadese eenheden waren opgerukt naar het noorden van Nederland, waar ze in april Groningen en Friesland bevrijdden. De eenheid van Stoker verbleef op het moment van de capitulatie in de regio tussen Apeldoorn en Amersfoort, in de buurt van Barneveld, vertelt hij. Zoals elke avond zetten de Canadezen een defensieve positie op. „Toen kregen we te horen dat we onze spullen moesten pakken, want we gingen naar Amsterdam.”

A’dam moest wachten tot 8 mei

West-Nederland werd in mei 1945 als laatste deel van het land bevrijd. Pas na de Duitse capitulatie op 5 mei kwamen Canadese troepen er aan. Amsterdam moest tot 8 mei op hun komst wachten – een vacuüm van enkele dagen tussen bezetting en bevrijding. Op 7 mei gonsde het in de stad van geruchten dat de Canadezen eraan kwamen, en verzamelde zich een menigte op de Dam. Bij een schietpartij door Duitse militairen kwamen zeker 32 mensen om het leven.

Het regiment van Stoker kreeg het bevel door te stoten naar de hoofdstad om er orde op zaken te stellen en te helpen de Duitsers te ontwapenen. „We vormden een konvooi en gingen op weg”, vertelt hij. „We zaten in trucks, een heel peloton per wagen, zo’n dertig man. Het bataljon bestond uit duizend manschappen, dus het ging om heel wat voertuigen. De route werd door Duitse militaire politie bewaakt bij kruispunten, dat was overeengekomen als deel van de wapenstilstand.”

Bij aankomst in Amsterdam werden de Canadezen met grote vreugde ontvangen. „We kwamen via een grote weg binnen, er waren bruggen en viaducten die helemaal vol stonden met mensen”, vertelt Stoker. Amsterdammers herinneren zich dat de bevrijders via de Berlagebrug Amsterdam-Zuid binnenkwamen en met pantserwagens en motoren door de toenmalige Amstellaan (de huidige Vrijheidslaan) reden. Omdat onduidelijk was waar alle Canadese troepen moesten worden ondergebracht, verzamelden ze zich in het Vondelpark, dat door de bezetters was afgesloten. „Daar moesten we blijven, maar mensen kwamen allemaal het park in, ze klommen zelfs over muren”, zegt Stoker lachend. „Het was duidelijk dat we zeer welkom waren.”

Intocht van de Canadezen in de Amstellaan (nu Vrijheidslaan), 8 mei 1945. Foto Anefo

De volgende dag werd zijn eenheid naar de omgeving van het Olympisch Stadion gestuurd. „We werden ondergebracht in een school, aan een brede straat met mooie huizen aan weerszijden.” Hij herinnert zich dat het wegdek van de Cornelis Krusemanstraat gedeeltelijk openlag bij de tramrails. „Er waren houten blokken, maar sommige waren weggehaald. Ik sprak een paar jonge mensen en zij vertelden me dat het hout was gebruikt om huizen te verwarmen. In gesprek met hen kwam ik erachter hoe hoog de nood was geweest voor voedsel, hoe moeilijk het was om genoeg te eten te krijgen. De mensen die niet in staat waren om voedsel te vinden waren wanhopig.”

Het tekort aan voedsel in de grote steden was in de hongerwinter zo nijpend, dat de Nederlandse regering in Londen het geallieerde bevel had opgeroepen West-Nederland met spoed te bevrijden. Dat verzoek werd geweigerd, want het geallieerde offensief was gericht op Duitsland, met het doel de nazi’s op de knieën te krijgen. Dan zou West-Nederland ook vrij zijn – zonder er strijd te voeren. Niettemin werd kort voor de Duitse capitulatie in Achterveld een akkoord bereikt met de bezetters over voedselhulp aan West-Nederland, via voedseldroppings en transporten over de weg.

Stoker herinnert zich dat hij naar het Amsterdamse havengebied ging, waar bevoorradingsschepen aankwamen. „We moesten het havengebied veilig stellen, het was bezet geweest door Duitse marinemensen”, vertelt hij. „We waren er om de aankomst van schepen te waarborgen. De eerste bevoorradingsschepen brachten basisvoorzieningen. Toen de stad eenmaal bevrijd was, verliep de toevoer van voedsel goed.”

Het Canadese leger op het Stadionplein, 27 mei 1945. Foto Nationaal Archief

Vervolgens werd de eenheid van Stoker ondergebracht in het toenmalige Koloniaal Museum, het huidige Tropenmuseum. „Een prachtig gebouw”, herinnert hij zich, dat gedeeltelijk was gebruikt door de Duitse Grüne Polizei. „Wij namen het over. Elke dag kwamen Duitsers er naartoe in konvooien, met wapens, voertuigen en andere zaken die ze moesten overdragen. Wij namen die in ontvangst en sloegen ze op.”

Ook namen de Canadezen een oude legerkazerne over, die door de Duitse bezetters was gebruikt. „Ik moest naar die kazerne om een lading panzerfausts op te halen, de wapens die de Duitsers gebruikten om tanks uit te schakelen”, vertelt Stoker. „Ik heb een vrachtwagenlading van die dingen naar een plaats in Amsterdam gebracht om ze weg te doen.” Naderhand nam het bataljon zijn intrek in de kazerne.

Duitsers terug naar Duitsland

Nadat de Canadezen wapens van de Duitsers in beslag hadden genomen, moesten ze toezien op hun vertrek. „Toen de Duitsers waren ontwapend en bij elkaar waren gebracht, begeleidden we hen de stad uit, voor hun terugkeer naar Duitsland”, vertelt Stoker. „Over het algemeen ging dat goed”, zegt hij. „Ik denk dat de Duitsers opgelucht waren dat we hen met beleefdheid behandelden. Het was een zakelijke operatie.”

Er was ook tijd voor vertier, herinnert Stoker zich. Hij ontmoette een vriendinnetje, zij woonde vlak bij het Olympisch Stadion. „Ik was nog maar 18, zij waarschijnlijk 17”, zegt hij. Hij herinnert zich dat hij bij haar achterop de fiets zat. „Er waren plaatsen in Amsterdam waar je naartoe kon voor thee of koffie en gebak, je kon naar muziek luisteren. Er werden films vertoond. En ik kan me herinneren dat toen zwembaden in Amsterdam weer opengingen, ik met haar naar een zwembad ben geweest.”

Op een dag organiseerde zijn compagnie een feestje in het centrum van de stad. Ze huurden een café af. „Geweldig feest, er werd rum gedronken en iedereen was waarschijnlijk een beetje dronken. We nodigden Nederlandse voorbijgangers uit, de sfeer was vriendelijk.”

Na zijn missie in Amsterdam kwam Stoker bij de militaire politie, werk dat hij deed in Engeland en Frankrijk totdat hij eind 1946 terugkeerde naar Canada. Daar ontmoette hij tijdens zijn studie zijn vrouw. Ze kregen twee kinderen. In 1950 ging Stoker opnieuw bij het leger: hij diende tot 1973 in onder meer Korea, Cyprus, Gaza en Duitsland. Daarna had hij een civiele carrière bij de beveiliging van Canadese luchthavens.

Stoker, die in 2005 en 2015 aanwezig was bij de herdenkingen van de bevrijding in Nederland, had ook vorig jaar naar Nederland willen gaan, toen 75 jaar bevrijding werd herdacht. Dat ging niet door wegens de coronapandemie. Hij heeft net het papierwerk voor die trip weggedaan, zegt hij – maar heeft de hoop op een herkansing niet opgegeven. „Als het leven weer normaal wordt, zou ik graag naar Nederland vliegen en een cruise op de Rijn maken.”

De weduwnaar, die is hersteld van een val in december, is inmiddels ingeënt tegen Covid-19, vertelt hij. Hij is vol lof over de maatregelen van het bejaardentehuis waar hij woont om de bewoners te beschermen tegen het virus – Ontario kampt met een hevige derde golf. Om aan de sleur van de lockdown te ontkomen, maakt hij ritten met zijn auto door de omgeving, vertelt hij. „Ik ben bijna 95, en raad eens wat ik gedaan heb”, lacht hij. „Ik heb mijn oude auto weggedaan en een nieuwe, eenvoudige auto gekocht.” Daarmee rijdt hij door het Canadese landschap, zonder met anderen in aanraking te komen. „Het geeft me een gevoel van vrijheid.”