De geest in zijn vrij

I ~ ik vertrek

April 2010. Aankomst in Los Angeles. De bus naar het hotel op Airport Boulevard, bruin stuk verdriet met een groen dak in de betonwoestijn die alle vliegvelden omringt. Heel goed, ik zoek de lost spots. Niets erger dan beleving eisende boetiekhotels op A-locaties, waar alles tof moet zijn. Verdwalen heb ik van schrijver Max Frisch geleerd: een man moet zijn waar hij niet hoort en hier hoort niemand.

In een zaal van het Renaissance Hotel houdt een Afro-Amerikaanse geloofsgemeenschap ’s avonds een religieuze bijeenkomst. Ik hoor gospels op een steenworp afstand van de lobby vol vertegenwoordigers en gezinnen uit alle werelddelen. Als ik mijn hoofd om de hoek van het zaaltje steek, begroeten de zangers me als een verloren zoon, klaar om gered te worden. Ik wens ze een geweldige avond toe, en dan bestaan we niet meer voor elkaar. Niemand kent me, niemand vindt iets van me, iedereen blijft hoffelijk neutraal zolang het gaat. Rust. Vanuit mijn kamer zie ik de asfaltspaghetti van snelwegen van nergens naar nergens lopen. De trottoirs zijn zeldzaam en absurd. Niemand loopt hier. Ik dommel in boven een ceasar salad en slaap mijn jetlag uit.

Dan eerst een auto huren. Ik weet al welke. Een Lincoln Town Car of een Cadillac DTS, de laatste klassieke Amerikaanse sleeën, uitstervend ras. Ik wil nog één keer The American Way of driving beleven voor het te laat is. Alle Cadillacs zijn op, het wordt de Town Car. Vijf meter zoveel, acht cilinders, zacht als een waterbed, verbruik 1 op 4, huurpijs 1.200 dollar.

Het Hollandse excuus voor de verkwisting is de afstand. Ik ga van LA naar Bishop in de Eastern Sierra, dwars door Californië via Highway 395 recht omhoog door eeuwig niemandsland. Daarna via Death Valley en Las Vegas terug naar Los Angeles voor de Amerikaanse première van Louis Andriessens Dante-opera La Commedia, nu ik er toch ben. Tussen de geplande haltes door wil ik lange, ongenavigeerde lussen door niemandsland trekken. De juiste weg is de omweg.

In Bishop ontmoet ik de broer van de componist Peter Schat (1935-2003), over wie ik een boek schrijf. Hun vader, bakker uit Utrecht, emigreerde in de jaren vijftig naar Amerika en stichtte er Schat’s Bakery, die nu geleid wordt door deze Erick. Peter bleef voor de muziek in Nederland, maar voor het verhaal van zijn jeugd moet ik hier zijn. Meer weet ik niet van Bishop en ik ga niet googlen. Ik wil niet weten wat me wacht. Ik ben een reiziger, ik zoek het ongewisse.

we missen het onderweg zijn, snakken naar verloren tijd

Ik heb een specifiek idee over vertrekken. De dag mag nog niet zijn begonnen. De reis moet lang zijn en je rijdt vanuit de stad de leegte in. Alleen zo betreed je de fluïde tijd die helemaal de jouwe is. Autorijden gaat over je zelfbeschikkingsrecht, je autonomie. Jij stuurt, jij kiest de route. En je moet aankomen in een andere wereld, liefst een van God en iedereen verlaten verdwijnpunt. Eigenlijk wil ik alleen maar weg. Van alles. Dit wordt het verhaal van de vlucht die elke reis zou moeten zijn. Hij voert nooit naar Italië of Frankrijk, waar nog overal cultuur en mensen zijn, waar mensen wijn gaan proeven en kastelen gaan bekijken, en waar je smartphone nog verbinding maakt. De beste reis is de desert trip. Ik maakte er drie, allemaal in de VS, en ze staan bovenaan in mijn toptien van sterke indrukken. Er is op zelfmoord na geen betere manier om te verdwijnen.

Onderschat niet de waarde van dit reismotief. Toen al, elf jaar later helemaal. In de door sociale media gestuurde maatschappij zijn alle handelingen openbaar en functioneel. Sinds hij zichzelf publiek maakte op Facebook en Twitter, is in de private mens iets stukgegaan. Afval scheiden, partij kiezen, verbindend zijn, bereikbaar blijven, passie en compassie tonen, teamgeest uitdragen, kleur bekennen en verantwoording afleggen; je bent waar je staat voor iedereen die je ziet.

Een ondraaglijke toestand. Het trauma van de openbare mens begint zich af te tekenen. Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam naar thuiswerkervaringen in het eerste coronajaar bevestigt dat de mensen snakken naar verloren tijd, de pauzes in de permanente aanwezigheids- en verantwoordingsplicht, naar de leegte, naar de geborgenheid van een schuilhaven. En die vinden ze niet thuis maar onderweg, in het vacuüm tussen woon en werk.

41 procent van de ondervraagden sprak zich nostalgisch uit over het onderweg-zijn in de auto of het openbaar vervoer. Ze willen gedachteloos uit het raam staren, verdwijnen achter hun krant, in de muziek op hun koptelefoon, in de rust van de halfslaap, waar je niks hoeft te zijn en nog niks hoeft te vinden. Dan weet je genoeg. Woon-werkverkeer is een dekmantel voor een diep verlangen naar dat zeldzame moment van zelfgekozen eenzaamheid. Dat is het grote, romantische geheim van deze tijd; de mobiele retraite.

In het mobiliteitsonderzoek overheerste tot nu toe de utilitaristische kijk op verkeer: verkeer als een puur functionele transportbeweging. Het ging over kosten en efficiëntie; zo snel en goedkoop mogelijk van A naar B. Maar de wetenschap begint oog te krijgen voor het reizen als doel op zich, als vlucht voor de buitenwereld, en ter bevrediging van innerlijke noden die ver uitgaan boven de woon-werklogistiek. De dromers zijn geen ontdekkingsreizigers maar gewone forensen die bewust een omweg maken naar hun werk, om in die paar excess miles de paar druppels vrijheid bij te tankendie ze kwijt zijn. In hun online publicatie Travelling together alone and alone together: mobility and potential exposure to diversity (2017) nemen vijf internationale wetenschappers dit perspectief onder de loep. „Dit onderzoek”, schrijven ze, „komt tot een herwaardering van reistijd en mobiliteitservaringen in hun zinnelijke, emotionele en sociale rijkdom, in contrast met de meer traditionele perceptie van mobiliteit als een afgeleide behoefte en een neutrale ervaring die tijd ‘kost’.” Dat. Het is de druk op de pauzeknop van de tijdmachine. Precies wat ik doe, de functionele mens on hold zetten.

Intussen heb ik LA ver achter me gelaten. Ik sla de 15 richting Vegas af voor de aansluiting naar de 395, de woestijn in. Ik vertrek.

II ~ Onderweg

Ik ben altijd onderweg, zestig- tot zeventigduizend kilometer per jaar, in testauto’s voor deze krant. Ik ken de zegeningen van alleen-zijn in een auto, rust en denkruimte. Alles wat ik schrijf, ontstaat achter het stuur of tijdens de dagelijkse boswandeling, nooit aan bureaus. Je moet ontkoppeld zijn, heb ik geleerd. In autotermen uitgedrukt: je zet de geest in zijn vrij, waar hij kan dwalen.

Op de universiteit brengen ze je de empirische cyclus bij, het stappenplan dat in de wetenschap het denken onderweg naar kennis moet doorlopen, van observatie naar hypothese via toetsing en falsificatie naar weer iets meer zekerheid. Ik heb daar nooit in geloofd. Nadenken is het universum in je bovenkamer zelfstandig voor je laten werken, een soort écriture automatique. In die zin is wegrijden juist géén vlucht. Het is, modern gezegd, de confrontatie met je spoken aangaan. Want ze komen. Met alle kennis die je hebt, met alle ervaringen die je hebt opgedaan, is de volgestouwde geest van de volwassene een zelfvoorzienend systeem geworden dat stille uren optimaal benut, en waar je geen omkijken naar hebt zodra je loslaat. Niks hopen, niks pretenderen, niks verwachten, niks vinden, niks uitsluiten, niks schematiseren.

De echte ideeën ontstaan niet in vergaderingen of op seminars, TedX-conferenties en brainstormsessies op de ambtenarenhei. Ze ontstaan in lijdzame afzondering in de catacomben van het voorstellingsvermogen. De verbeeldingskracht is het kind van de ruimte. Kant was een wandelaar.

De Lincoln kan snel, ik wil langzaam. Geen seconde rijd ik harder dan 100 kilometer per uur. Dat is precies het goede tempo voor Amerika. Je past je snelheid aan aan de schaal van het landschap. De desert states van de VS serveren weidse, langzame uitzichten die je in rust wil kunnen aftasten, al is er niks te zien – maar in dat niks is alles.

Ik heb nog nooit zo’n rechte weg gezien als de 395. Als een speer prikt hij het zuiden in het noorden, dwars door de verweerde, mild golvende zandvlakte, een met gortdroog struikgewas gestoppelde woestijnbaard van drie dagen. Niks te beleven ook. Aan niets zie je dat in 1776 de Verenigde Staten zijn gesticht, welke president aan de macht is, wie vanavond op tv is. Het uitzicht zegt je niets over de beurskoersen, de publieke moraal en de staat van het land. Het zegt alleen maar dat de aarde langer houdt dan zijn bewoners.

Via dat land zie je je wezen teruggekaatst als onbeschreven blad – tabula rasa. Dat ben jij, een onbepaalde toestand. Alle veranderingen in het landschap zijn miniem. Hier een kruising, daar een trailerpark, een kleine nederzetting rond het pompstation. Er zou iets moeten gebeuren. Aan de horizon zouden Malevitsj’ rode ruiters moeten verschijnen. Er gebeurt niets. Tot de kracht van dat onvatbare via het onderbewustzijn tot je doordringt als ervaringsruimte.

Na 100 of 300 mijl, je bent de tel kwijt, komt de aarde in beweging

En dan komt na 100 of 300 mijl, je bent de tel kwijt, de aarde in beweging. Het landschap is veranderd zonder dat je het merkte, zo geleidelijk ging het. De vlakte is een voorgebergte geworden, een Arcadië van golvende weiden en knoestige rotsen, geschonden Teletubbieland. Ik zet de Lincoln langs de weg en kijk rond. Nergens een mens, nergens bebouwing, nergens vee, nergens elektriciteitspalen, nergens geluid, geen vliegtuig in de lucht. Waarom ben ik hier? Het doet er niet toe. Ik ben er. En waar ik ben, dat is iets tussen mij en het landschap. Ik ben zelden kalm, maar nu wel, in dat schone, alles uitwissende landschap. Ik ben wat ik moet zijn, verdwaald. Daarom is de cultuurvakantie zo’n fatale vergissing. Op vakantie gaan voor kloosters en musea is gewone routines vervangen door bijzondere, met alle druk van de hoge verwachtingen. Het moet weer mooi en leerzaam en dus nuttig zijn, het weer moet mooi zijn. Hier weet je weer dat schoonheid onbelangrijk is. Er gaat nog iets boven. Schoon is het zijn zonder gedachten, het ondergaan zonder winst- of educatie-oogmerk.

Onderweg vragen de pompbediendes natuurlijk toch: How are you today? Een vriend gaf ooit het best denkbare antwoord: „Niet goed en niet slecht, precies op dat zalige nulpunt.”

In zijn klassieker On the Road (1957) mystificeert Jack Kerouac zo’n verdwijnmoment in het leven van zijn ik-figuur Sal Paradise. Sal lift vanuit New Jersey voor het eerst naar de Amerikaanse westkust. Gaandeweg raakt hij in de flow van het verdwijnen die Kerouac als een tijdbom laat ontploffen op het ogenblik waarop zijn personage vijftien seconden het spoor bijster is. Heel even weet hij niet meer wie hij is of wat hij doet, hij is opgezogen door de roerloze volledigheid van het universum, die van sterren en vergezichten, het verloren zijn. „Ik was niet bang; ik was gewoon iemand anders, een vreemdeling, en mijn hele leven was het gekwelde leven van een geest.”

Kijk, zo komen we ergens. De mens wil tegenwoordig altijd maar zo weten wie hij is en waar hij staat. Identiteit staat op alle agenda’s. Dit is het antwoord: hij is niets. Ik moet altijd denken aan de bekeuringen die je krijgt als je in Duitsland een snelheidsovertreding hebt begaan. Daar zit een flitskastfoto van de overtreder bij om te bewijzen dat ze de juiste bij de kladden hebben. Die foto’s zijn fascinerend. Daar zit jij, achter het stuur van je eigen auto. Ben je het echt? Je blik is volkomen uitdrukkingsloos. Ja, dat ben je. Zo kijk je als je niet gezien wordt. Je staart leeg in de leegte. Je bestaat niet. Dat ben jij. Wat ben je dan? Kijk zelf. Dat verdwijnpunt.

On the Road gaat over loskomen. Van alles. Banen, agenda’s, vaste relaties, burgerlijke plichten. Over wat iedereen verlangt maar niemand doet, uit angst of plichtsgevoel. De personages Sal, zijn maat en grote voorbeeld Dean Moriarty, Remi Boncoeur, Mississippi Gene, Ed Dunkel, Old Bull Lee, al die mistig romantische nomaden; ze werken hooguit om door te kunnen reizen, en anders jatten ze gewoon een auto. Ze hebben meestal niks, ze hoeven niks, ze kunnen gaan en staan waar ze willen en dus doen ze dat. Verder zijn de vaders van de beat-generatie natuurlijk een soort proto-hippies. Ze worden stoned, schrijven gedichten, lezen Proust, Alain-Fournier en Nietzsche of proberen het, trippen in jazzclubs op de magiese verbeelding van de vrije jongens. Maar wat Sal onderweg van oost naar west en terug ontdekt, en eigenlijk gaat het boek over niks anders dan onderweg zijn, is dat de kunst van het ervaren lezen en schrijven overbodig maakt. De enige waarheidsgetrouwe roman is de pure, ongefilterde, eeuwig raadselachtige werkelijkheid, en On the Road is slechts het kijkgat naar die echtheid. Hier staat waarom: „Ik had een boek bij me dat ik in een kiosk in Hollywood had gestolen, Le grand Meaulnes van Alain-Fournier, maar ik las liever het Amerikaanse landschap waar we doorheen reden. Elke bobbel en helling, elk vlak gedeelte maakte mijn hunkering geheimzinniger.” En voort gaan ze, „performing the one and noble function of the time, move”, in de ban van „the ragged and ecstatic joy of pure being.”

In Hallelujah Junction, de autobiografie van de Amerikaanse componist John Adams, vond ik later nog zo’n geschreven roadmovie over de gang van oost naar west. Na zijn studie compositie aan Harvard is Adams rond 1970 klaar met de grootspraak van het academische klimaat. Hij besluit met zijn vriendin naar San Francisco te verhuizen, waar The Grateful Dead en Allen Ginsberg wonen. Onderweg naar Californië in een bejaarde Kever overkomt hem iets waarvoor hij tot vandaag de juiste woorden niet kon vinden. Hij ziet de bergen en de vergezichten groeien. Aangekomen bij de westkust ziet hij de Grote Oceaan majestueus ongrijpbaar aan zijn voeten liggen. En hij weet, nog voor hij het begrijpt, dat de natuur het panorama van een oeuvre voor hem uitrolt. In Hallelujah Junction staat het zo: „Ik wist dat ik was aangekomen in het mythische oer-westen, en ik voelde dat ik een weg had afgelegd die mijn leven onomkeerbaar zou veranderen.” Toen ik het las, dacht ik aan mijn desert trips, aan wat bij Kerouac the ‘great hugeness outside’ heet. Na Hallelujah Junction zouden mijn visuele herinneringen aan Adams’ nieuwe wereld voor altijd samenvloeien met het ritme en het audiovisuele spectrum van zijn muzikale taal. Het begon me te dagen waarom de Amerikaanse minimal music van Terry Riley, Philip Glass en Steve Reich, Adams’ initiële inspiratiebronnen, nergens anders kon ontstaan dan in het land van de auto. Wat gebeurt in minimal music? Ritmische en melodische patronen worden op elkaar gelegd en sneaky stapsgewijs uit fase gebracht, waardoor ritmische accenten voortdurend verschuiven, terwijl je door de subtiliteit van de overgangen nauwelijks in de gaten hebt wat er verandert. Het is de 395 naar Bishop, Highway One langs de westkust. Toen ik Adams twee jaar geleden ontmoette, confronteerde ik hem met een citaat van de Amerikaanse muziekpublicist Alex Ross: „Als je Adams’ oeuvre in één metafoor zou moeten samenvatten, dan werd het Highway One.”

Adams, vage grijns: „Daar zit iets in.”

De auto van nu is het voorportaal van de gevangenis

Natuurlijk. Minimal music gaat over de tijd, het raadsel van de tijd, het kraken van de tijd als lineaire beweging. De tijd kijkt ook terug, of raakt uit fase, of hij breekt met de jouwe. Hij is fictieve beweging. De echte tijd is in jou, en het is de ervaringstijd. Die zet de klok stil en wordt ruimte.

Let op: het grootste compliment dat Dean Moriarty in On the Road iemand kan maken is dat hij de tijd kent. „Ik wil net zo zijn als hij. Hij zit nooit ergens mee, hij gaat alle kanten op, hij gooit het er allemaal uit, hij heeft kijk op tijd en ritme, hij hoeft enkel op en neer te deinen. Man, die vent heeft het helemaal!” Dat is muziek, dat is rijden. En daarom zijn Deans Hudson, die hij op krediet koopt, en de Cadillac van de laatste On the road-trip naar Chicago symbolen van vrijheid.

De auto van nu is het voorportaal van de gevangenis, gekolonialiseerd door lease-slaven die pendelen tussen woon, werk, sportschool en wintersport, mensen met een doel binnen het gesloten systeem van een gereguleerd bestaan. Op zijn best is hij soms heel even het raam in de gevangenis: onderweg in de forensenkaravaan tussen kantoor en Purmerend.

Voor die Kerouac-hippies was alles nieuw, een bron van verwondering, de auto de afstemknop van een psychedelische wereldontvanger. Ze namen de tijd en creëerden de ruimte.

Vandaar mijn Lincoln, groot en langzaam, als een filosofische hommage aan die openheid.

III ~ aankomst

Bishop ligt als dorp van niks grauwgrijs in een magistraal lichtgevend berglandschap, een in een kleurenansichtkaart geshopte nederzetting in zwart-wit; hemel en aarde in één beeld. Het is eind maart. In mijn herinnering zie ik nog sneeuw liggen op de kartelranden van de lentegroene berghellingen. Het dorp duikt bukkend weg voor die reusachtigheid. In de hoofdstraat komt geen gevel hoger dan twee verdiepingen. Het enige gebouw van gewicht is een in oud-Hollandse stijl getekend broodpaleis aan de rand van de bebouwde kom; Schat’s Bakery. Het werd een landelijk bekende toeristische trekpleister. Zelfs de douane-beambte op LAX blijkt het te kennen. Waar ga ik heen, vraagt hij. Naar Bishop. „Ah, you must visit Schat’s Bakery.”

Want daar is Erick Schat de koning van het schaapherdersbrood, de taarten en belegde broodjes. Hij is een krachtpatser, een dadenmens. Hij leidt me rond door zijn zaak, vooroorlogs opgetuigde Anton Pieck-idylle, we bekijken zijn auto’s, lunchen in zijn vijfsterren-B&B in een parkachtige enclave middenin het dorp. Over de broer nog geen woord. Dan wordt hij onrustig. „Ik wil je iets laten zien”, zegt hij. „Mijn laatste project. We praten daar.” We stappen in zijn Chevrolet Avalanche en rijden door de hoofdstraat het dorp uit, waar hij zijn bezittingen aanwijst; loods hier, restaurant daar. „Wat is hier niet van jou?”, vraag ik. De lach van de settler: „I own half the place.”

Waar Bishop ophoudt begint Kerouac. De weg klimt naar de bergen. De Avalanche slaat rechtsaf en schiet steil omhoog naar een rotsplateau met magisch uitzicht over de vallei. Daar ligt zijn wijngaard. Volgens kenners zou geen druif er overleven. Dat wilde Erick Schat nog weleens zien. Hij liet boze machines testgaarden uit de rotsen hakken en plantte er zes druivensoorten om hun overlevingskracht te testen. Trial-and-error, de echte empirische cyclus. En behold, het kon toch. Toen had hij steen in wijn veranderd. Bijbels.

Op die wonderbaarlijke plek heeft Erick een houten cabin laten neerzetten. Voor de hut staat een ton vol waterflessen, gekoeld met ijskoud water uit de bergen. Klassieke mancave. Erick biedt me een glas aan en dan praten we urenlang over Peter, de broer die niet naar Amerika wilde omdat cultuur Europa was. Ik weet niet wie gelijk had, de emigrant of de achterblijver. Daar was de kunst, hier de utopie. „Kunst”, laat Rilke in zijn novelle Die Letzten een personage zeggen, „is niet weten dat de wereld mooi is, en er zelf een maken.” Het land waarop we uitkijken is een verzwegen symfonie. Ik denk aan Aaron Coplands orkestwerk Appalachian Spring. In alle Amerikaanse muziek van Gershwin tot Adams zingt de ruimte. De verbeelding van die grote jongens glijdt als een drone over de aarde, en alle klank komt uit de telelens als een blijmoedige oneindigheid.

In de schaduw van de mancave zijn wij oog, geheel en al. Het land is groter dan het perspectief. Ik zie hem ook kijken. Wat hij ook ziet, het lijkt op wat ik zie. Het is iets tussen ons en het universum, een macroscopische intimiteit. Het is geen magie, geen psychische katharsis en geen zen, het is de waarheid. Ik weet niet of Erick Kerouac gelezen heeft, maar hij heeft hem begrepen. Hemel, sneeuw, berg, groen, aarde, water, druiven, mensen, zweet, aanschijns, bakken, leven.

Twee weken later ben ik terug in het Renaissance Hotel en van daaruit rijd ik naar Walt Disney Hall voor de repetitie van Louis Andriessens La Commedia, vrij naar Dante, en de afspraak met Andriessen en dirigent Reinbert de Leeuw. Ik laat de Town Car achter op een heet parkeerdek. Voor de zaal staat de grotendeels Nederlandse crew te pauzeren. Daar is acteur en zanger Jeroen Willems, Andriessens baarlijke duivel, God hebbe zijn ziel. Tijdens de doorloop hoor ik een band met Amsterdamse stadsgeluiden die componiste Anke Brouwer voor het stuk creëerde. Tenor Marcel Beekman zingt een hartstochtelijk anachronistisch liedje, Italiaanse maanlichtkitsch, haast janken. Het afsluitende kinderkoortje bijna Broadway, dito. Dat stuk reist van wereld naar wereld en wil nergens thuis zijn. Maar lachen en huilen kan het, over alles.

Na afloop staat Reinbert in de solistenkamer ongenaakbaar gespannen zijn verboden rookmoment te missen. Ik laat het woord sentiment vallen. Nee!, zegt Andriessen. „Zoals mijn vader zei: Sentimentaliteit is gebrek aan sentiment. Ik ben het niet. Ik gebruik het.”

Vooruit dan maar. Nu denk ik terug en ben ik zelf dat sentiment. Willems dood, Reinbert dood. Louis is er nog wel, maar niet meer onder ons. Verdwenen reizigers, die allemaal niet wilden weten waar en wie ze waren. Ze dronken de tijd en reisden tot hun laatste adem.

De twintig minuten durende rit van Disney Hall naar Renaissance Hotel, van verdwaalde fictie naar dwalende realiteit, is misschien wel de langste reis die ik ooit heb gemaakt. Een zwevende pauze tussen zwevende werelden, op dat zacht zoemende Lincoln-waterbed.

Die paar minuten eeuwigheid beleefden mensen voor de Covid-uitbraak ook onderweg naar de prikklok, en op weg terug naar huis. Misschien weten ze nauwelijks wat ze missen. Maar ik weet hoe diep de deprivatie ingrijpt in hun levens.

Illustraties Lynne Brouwer