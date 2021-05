De foto vlak voor het ‘moment van de dood’

Een Duitse vrouw van middelbare leeftijd zit in 1961 in een schoonheidssalon in Hannover als ze een gruwelijke ontdekking doet. Ze bladert door een geïllustreerd tijdschrift, met daarin een artikel over de massa-executies van Joden in Oekraïne tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er staat een zwart-wit foto bij, waarop een magere Joodse man te zien is bij een met lijken gevulde kuil. Om de man zijn grijnzende Duitse mannen te zien. ‘Een van hen staat pal achter hem, in een nonchalante pose. Zijn SS-jas hangt los. Eén hand rust op zijn heup, de andere hand heeft een pistool vast dat op de nek van de Joodse man gericht is.’

De vrouw herkent de moordenaar. Het is haar echtgenoot.

Deze anekdote is te vinden in Het Ravijn van Wendy Lower. Het is een opmerkelijk anekdote in het licht van wat Lower, een Amerikaanse historica die naam maakte als onderzoeker van de Holocaust, op de eerste bladzijden van haar boek schrijft: dat er veel documenten en beeldmateriaal is betreffende de Holocaust, maar dat er weinig ‘belastende foto’s bestaan waarop de moordenaars tijdens hun daden zijn vastgelegd’. ‘In feite zijn het er zo weinig dat ik er hier een lijstje van zou kunnen maken’, stelt ze. Dat doet ze vervolgens ook. En ze geeft een verklaring voor die schaarste: nazi-leiders verboden het maken van dergelijke opnamen, ‘bang als ze waren voor het explosieve potentieel van het materiaal in de contrapropraganda’.

Toen Wendy Lower in 2009 onderzoek deed in het archief van het Holocaust Memorial Museum in Washington werd ze voorgesteld aan twee jonge journalisten uit Praag. Die toonden haar een foto die zij niet kende. Te zien zijn een vrouw en een kind die worden doodgeschoten aan de rand van een ravijn. Op de foto, genomen op 13 oktober in Miropol (Myropil’) in Oekraïne, zijn ook de daders duidelijk te zien. ‘Als de op de foto staande moordenaars geïdentificeerd konden worden, zou dat onomstotelijk bewijs leveren voor hun aandeel in de moordpartij’, schrijft Lower. ‘Al binnen enkele ogenblikken na het zien van de foto gingen dergelijke gedachten en indrukken door me heen.’

Duitse rijk

De foto blijkt een mooi (al voelt dat woord hier ongemakkelijk) uitgangspunt voor een boek. Lower stelt zichzelf ten doel te vertellen wat er vooraf ging aan ‘dit moment van de dood’, wat erop volgde en wat er gebeurde met alle mensen die te zien zijn.

Onderzoekers van de Tweede Wereldoorlog, de auteur zelf niet uitgezonderd, beperken zich als het gaat over slachtoffers te vaak tot het noemen van grote aantallen, schrijft Lower: ‘zes miljoen Joden, de inwoners van Warschau, Minsk, Berlijn, Wenen, enzovoort.’ Terwijl ‘de familie’ toch centraal stond in de nazi-ideologie. Ook kinderen moesten worden uitgeroeid ten einde het Duitse rijk Jodenvrij te maken.

Met name het identificeren van de slachtoffers op de foto is een ambitieuze opgave: van de Holocaust-slachtoffers uit Oost-Europa zijn er één miljoen niet geregistreerd. De helft daarvan is in Oekraïne vermoord.

Wendy Lower spaart kosten noch moeite. Ze doet onderzoek in archieven in de VS, Israël, Duitsland, Slowakije (waar de fotograaf vandaan kwam) en Oekraïne. Ze spreekt met getuigen. En ze helpt zelfs mee bij onderzoek op de executieplek, waar nog botten in de grond zitten.

De foto blijkt onderdeel te zijn van een serie van vijf foto’s, ‘een oorlogsdagboek in visuele vorm’. Als Lower een uitsnede bestudeert die ze in hoge resolutie heeft laten maken, ontdekt ze tot haar verrassing dat er niet één, maar twee kinderen zijn afgebeeld.

Het resultaat is een vlot geschreven verhaal, dat je veel leert over de moordmachine van de nazi’s en over de omgang met de Holocaust na de oorlog in verschillende landen. Helaas slaagt Lower ondanks al haar inspanningen niet helemaal in het doel dat ze zichzelf stelde om het hele verhaal achter de foto te vertellen. Niettemin is Het Ravijn het lezen waard, en daarom verklap ik hier niet precies wat ze wel en niet te weten komt.



Wendy Lower: Het Ravijn. The Ravine. Vert. George Pape. Het Ravijn. The Ravine. Vert. George Pape. Spectrum, 266 blz. € 26,99 ●●●●●