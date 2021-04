De Europese droom van Khalil strandt in het bos op Tenerife

De avond is net over Las Raíces gevallen als er paniek uitbreekt. Een jonge Marokkaan staat schreeuwend op het dak van de voormalige legerkazerne in dit opvangkamp voor migranten en dreigt dat hij naar beneden wil springen. Lichtbundels volgen zijn bewegingen, agenten rennen heen en weer, een groepje Marokkanen maakt een enorm kabaal.

De Senegalees Khalil Douib kijkt berustend naar het tafereel. „Niemand weet hier waar hij aan toe is”, zegt de 21-jarige migrant. „Dat is voor sommigen zo gekmakend dat ze liever dood willen.”

De Marokkaanse migrant laat zich na een benauwend half uur overtuigen niet te springen, waarna de rust terugkeert in het kamp bij La Laguna, in het noorden van Tenerife. Het incident staat niet op zich. Het is voortdurend onrustig in de bossen sinds hier begin februari vanuit de noodopvang en leegstaande hotels migranten uit verschillende delen van West- en Noord-Afrika zijn ondergebracht. Begin april schoot de politie met rubberkogels om een gevecht tussen Marokkanen en Senegalezen te beëindigen. Drie migranten raakten zwaargewond. Beelden van bebloede slachtoffers werden getoond op de Spaanse televisie. Vijf Marokkanen werden gearresteerd.

Las Raíces is één van de vele opvangcentra voor migranten op de Canarische Eilanden waar de druk van een bijna constante aanvoer van migranten voelbaar is.

Lang niet iedereen overleeft de levensgevaarlijke oversteek vanuit Afrika. Van de 32.000 migranten die sinds 2019 voor de Canarische route kozen, lieten er onderweg 1.851 het leven. Wie na soms weken varen levend aankomt, moet wachten in onzekerheid. De Spaanse archipel is in een half jaar tijd van een tussenstop op weg naar het Europese vasteland veranderd in een bottleneck.

Vrouwen en kinderen worden na enige tijd vaak onder begeleiding naar Spanje vervoerd. Een deel van de mannen wist aanvankelijk met een paspoort via een binnenlandse vlucht naar Madrid of Barcelona te reizen. Anderen werden gedeporteerd naar hun land van herkomst. Meer dan zevenduizend migranten uit Marokko, Senegal, Gambia, Mali, Mauritanië en Niger zijn op de eilanden gestrand, gevangen tussen twee werelden.

Foto Javier Fergo

Protesten

De weerstand hiertegen onder de lokale bevolking groeit. Op Gran Canaria werd verschillende malen geprotesteerd tegen de opvang. Er waren confrontaties tussen bewoners en migranten. De Canarische Eilanden worden in de volksmond het nieuwe Lesbos genoemd – in het beruchte kamp Kara Tepe op het Griekse eiland zitten net zoveel migranten als nu op de Canarische eilanden samen. „We zijn hier altijd solidair met migranten geweest. Maar het kan nooit de bedoeling zijn dat ze straks massaal aanwezig blijven als het toerisme hier weer losbarst”, zegt Mercedes Morales Alvarez, die het pension La Casa Verde runt op een paar kilometer van het kamp. „Het is voor iedereen beter dat ze verder trekken.”

De vijftienhonderd mannen die in witte tenten rondom de legerkazerne bij Las Raíces verblijven, willen niets liever. Ze hebben net als de migranten op Lesbos één doel: een nieuw leven in Europa. „Ik wil naar mijn broers in Frankrijk”, zegt ook Douib uit Dakar buiten het opvangcentrum.

Bij de poort van Las Raíces houdt bewakingspersoneel nauwgezet in de gaten wie er in en uit gaat. Behalve voor de politie, het personeel van de verantwoordelijke katholieke hulporganisatie Accem en de migranten is er niemand welkom. Een delegatie van Amnesty International kwam ondanks toestemming vooraf niet binnen nadat afgelopen week corona in het kamp werd ontdekt. Een groepje van acht migranten is geïsoleerd, honderden werden getest. Volgens Anselmo Pestana, die als gedelegeerde van de regioregering van de Canarische Eilanden verantwoordelijk is voor het kamp, wordt er door de 280 medewerkers „alles aan gedaan om de situatie steeds verder te verbeteren”.

Foto Javier Fergo

Houten krotten

Een aantal Spanjaarden dat vanaf het begin de opvang van nabij volgt, vertelt een ander verhaal. „Ze houden alles hermetisch gesloten, maar van de migranten zelf weten we hoe slecht de omstandigheden er zijn. De slaapplekken zijn heel klein, het eten is slecht en niemand weet waar hij aan toe is”, zegt Roberto Mesa (31) buiten het complex, waar enkele tientallen houten krotten met plastic zeil eroverheen staan. Enkele tientallen migranten slapen liever in het bos dan in de volle tentenkampen.

De geboren activist Mesa probeert met een groep vrijwilligers op eigen initiatief extra hulp te bieden. Zo deelt hij kleding en voedsel uit buiten het kamp. „Velen weten totaal niet waar ze aan toe zijn. Soms hebben ze niet eens met een advocaat kunnen spreken. Dat is inhumaan”, vertelt Mesa. „Ik wil laten zien dat er ook Spanjaarden zijn die om anderen geven. Zeker om mensen die op de vlucht zijn.”

De migratiepolitiek van de Spaanse sociaal-democratische premier Pedro Sánchez is om migranten geen vrije doortocht te geven naar het Iberische schiereiland. Maar dat werkt allerminst afschrikwekkend. Dit jaar kwamen er alweer vierduizend migranten in gammele bootjes over zee naar de archipel. Met name het hoge aantal Marokkaanse mannen tussen de 20 en de 35 jaar is opvallend. Het is een groep die voor de coronapandemie niet snel naar Spanje trok omdat een verdrag tussen Spanje en Marokko ervoor garant stond dat ze zonder procedure terug konden worden gestuurd.

Het is een publiek geheim dat Marokko, dat sinds 2014 bijna 350 miljoen euro kreeg van ‘Brussel’ om de migrantenstroom in te dammen, soms bewust de grensbewaking afzwakt om de EU onder druk te zetten. Zo zouden de Marokkaanse autoriteiten volgens de Spaanse krant El País nu zinspelen op een nieuw steunpakket van 435 miljoen per jaar. Migranten maken gretig gebruik van deze strategie. Zoals de 31-jarige Samir Rajawi uit Dakhla. Hij liet vrouw en dochter achter in de stad uit de Westelijke Sahara om met zijn 8-jarige zoon het geluk te beproeven. Dat liep uit op een drama. Rajawi zag zijn zoon op zee voor zijn eigen ogen verdrinken. Rajawi scrolt op zijn telefoon en toont een foto van zijn zoon in een keepersshirt. „Un gardien”, zegt Rajawi met een mengeling van trots en diep verdriet. Hij toont ook afbeeldingen van zijn vrouw. „We willen samen in Spanje verder.”

Voorlopig zit de toekomst van Rajawi vol onzekerheden. Van Tenerife kom je niet zomaar in Europa. Zeker niet als migrant. Nadat duizenden er tot december 2020 in slaagden met een geldig paspoort in de hand een vlucht naar Spanje te nemen, werd de controle op de vliegvelden van de Canarische Eilanden dusdanig verscherpt dat deze weg nu zo goed als afgesloten is. Onder het mom van controles om de verspreiding van corona tegen te gaan, werden de migranten bij gebrek aan een geldig visum tegengehouden terwijl ze al in de Schengenzone waren en vrij zouden moeten kunnen reizen.

Rajawi probeert desondanks de moed erin te houden. Hij heeft het geluk dat het vliegverkeer tussen Marokko en Spanje tot 21 mei stilligt. Dat geldt dus ook voor de deportatievluchten waarmee tot voor kort 360 illegale Marokkanen per maand werden teruggebracht. En Rajawi houdt zich vast aan een recente uitspraak waarin de rechter stelde dat migranten met een asielaanvraag wél naar het Spaanse vasteland mogen reizen. De hoop blijft leven in het hoofd van Rajawi, daar waar ook zijn grootste pijn zit. „Ik wil naar Barcelona. Dat was de droom van mijn zoon.”

‘De politie pakte op het vliegveld mijn paspoort af’

Abdou Loudem (32 jaar) uit Béni-Mellal, Marokko Foto Javier Fergo Abdou Loudem valt direct op tussen de tientallen migranten die een luchtje scheppen buiten het opvangcentrum Las Raíces. De 32-jarige Marokkaan is gekleed in een houthakkersblouse en heeft een getrimde baard onder zijn mondkapje. In vloeiend Engels doet hij zijn verhaal. „Boven alles wil ik vrij zijn”, zegt Loudem. „En in Marokko kan dat niet. Daar maakt de koning de dienst uit. Wie daar wat van zegt, loopt het gevaar twintig jaar de cel in te gaan.” Loudem behoort tot een nieuwe groep Marokkaanse migranten, die na hun dertigste alsnog de kans grijpen naar Europa te gaan hoewel ze in Marokko een gezin hebben gesticht en een leven leken op te bouwen. „Ik heb mijn leven keihard gewerkt. Ik heb gestudeerd. Ik heb mijn eigen bedrijf voor het ontwerpen van videogames opgezet. Maar er is in Marokko geen markt voor”, verzucht Loudem. „We zijn tot de armoede veroordeeld.” Volgens Loudem heeft Marokko de laatste jaren flinke stappen teruggezet. „Koning Mohammed VI is sinds 1999 aan de macht. Alles zou beter worden. Maar er is nu vooral angst en repressie”, legt de Marokkaan uit de centraal gelegen provinciestad Béni-Mellal uit. „Velen van ons hebben helemaal niets. Terwijl Europa juist niet zonder ons kan bestaan.” Loudem maakte vanuit de Westelijke Sahara in drie dagen met een groep van ruim dertig man de oversteek naar de Canarische Eilanden. Zijn plan om met zijn Marokkaanse paspoort naar Madrid te vliegen mislukte. „De politie pakte op het vliegveld mijn paspoort af. Ik mocht niet vertrekken. Na een paar maanden ben ik naar Las Raíces overgebracht. Mijn pas heb ik niet terug. Ik probeer met mijn asielaanvraag toch naar Spanje mag gaan.” Als Loudem naar de toekomst kijkt krijgt hij het even te kwaad. „Vorige week werd ik gebeld vanuit Marokko. Mijn zwangere vrouw was flauwgevallen en er stroomde bloed uit haar neus. De paniek was groot. Ik heb de hele nacht niet geslapen. Toch kwam alles goed. We hebben een dochter gekregen. Voor haar leef ik nu. Ik heb haar Amal genoemd. Hoop in het Arabisch.” ‘Het enige wat ik steeds te horen krijg is mañana, mañana en mañana’

Moussa Diouf (30 jaar) uit M’Bour, Senegal Foto Javier Fergo Moussa Diouf zondert zich even af en neemt plaats op een muurtje buiten het opvangcentrum. Hoewel de ochtendzon al voorzichtig doorkomt, heeft de 30-jarige Senegalees nog een muts op tegen de kou. Hij kijkt om zich heen en werpt een blik op de uitgestrekte velden in het noorden van Tenerife. „Nee”, zegt hij, „dit is niks voor mij. Hier wil ik echt niet lang blijven.” Diouf ziet de Canarische Eilanden als niets meer dan een lastige tussenstop op weg van de Sengalese vissersplaats M’bour naar Spanje. Naar de Andalusische kuststad Almería om precies te zijn. Het hart van de ‘moestuin van Europa’, waar migranten massaal worden ingezet bij het plukken van groenten en fruit. „Daar is werk. Mijn vrouw is daar na veel omzwervingen naar toe op weg”, vertelt Moussa in gebroken Frans. „Als we daar bij elkaar zijn hoop ik onze vier kinderen over te laten komen.” Zover is het nog lang niet. Moussa zit voorlopig vast in Las Raíces. Spanje is in onderhandeling met Senegal over het terugsturen van illegaal verblijvende Senegalezen. Er bestaat een kans dat hij binnenkort gedeporteerd wordt, maar het kan net zo goed erop uitdraaien dat hij zijn weg wel mag vervolgen. „Niemand weet hier waar hij aan toe is”, verzucht Moussa. „Het enige wat ik steeds te horen krijg is mañana, mañana en mañana.”