Ik sta het stalen hek van onze achterom te schilderen. Er loopt een vader met tienerdochter voorbij. Zij zegt vriendelijk: „Wat een mooie schoenen heeft u aan, meneer.” Haar vader legt uit: „Dat zijn klompen.”

