China lanceert succesvol eerste module van eigen ruimtestation

De Chinese ruimtevaartorganisatie CNSA heeft donderdag de eerste module gelanceerd van zijn eigen permanente ruimtestation Tiangong. De Tianhe (‘hemelse harmonie’) vertrok om 05.23 uur dankzij een succesvolle raketlancering vanaf een platform op het Zuid-Chinese eiland Hainan. Dat melden de internationale persbureaus donderdagochtend op basis van de Chinese staatsmedia.

De Tianhe is een van de drie modules van het modulaire ruimtestation waar in de toekomst astronauten zullen werken in diensten van zes maanden. De kernmodule is ruim zestien meter lang en biedt onder meer de woonruimte, inclusief keuken en wetenschappelijke apparatuur, en de navigatie van het ruimtestation. De elektrische stroom van het station wordt geleverd door bestuurbare zonnepanelen. De operaties worden aangestuurd vanuit een controlecentrum in Peking.

Het nieuwe ruimtestation gaat vliegen op een hoogte van tussen de 430 en 450 kilometer boven het aardoppervlakte en moet klaar zijn in 2022. Daarvoor zijn nog zeker tien lanceringen nodig, waaronder de bemande vlucht die staat gepland voor het einde van volgend jaar. Het eerste ruimtestation van het Chinese Tiangong-programma verging grotendeels in de dampkring in maart 2018. Een deel van de brokstukken kwam toen neer in de zuidelijke Stille Oceaan.