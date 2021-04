Amsterdamse gemeenteraad stemt in met verbod op lachgas

In Amsterdam is het straks niet langer toegestaan om lachgas te verkopen. De Amsterdamse gemeenteraad stemde vorige week woensdag in met een verbod op de verkoop van lachgas in de stad. Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeenteraad. Daarmee loopt de stad, net als onder andere Den Haag en Utrecht, vooruit op landelijke wetgeving. Eind maart schreef demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie, CDA) in een brief aan de Kamer dat het voorlopig niet mogelijk is om lachgas aan de Opiumwet toe te voegen, omdat de handhaving ervan te veel druk op te politie zou leggen.

Het initiatiefvoorstel werd ingediend door Sofyan Mbarki (PvdA) en Don Ceder (ChristenUnie), die inmiddels in de Tweede Kamer zit. In het voorstel vragen ze de raad niet te wachten op landelijke regelgeving die „niet eerder van kracht zal worden dan op 21 juli 2021″. Wachten betekent risico nemen, schrijven ze. Alleen GroenLinks, D66 en BIJ1 stemden tegen het voorstel.

In de landelijke politiek wordt al sinds eind 2019 gesproken over de opname van lachgas in de Opiumwet - toen publiceerde het RIVM een rapport waarin ze het lachgasgebruik een risico voor de volksgezondheid noemde. Sindsdien nam het aantal vragen van mensen met klachten na gebruik van lachgas bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) toe. Vorige zomer publiceerde RTL Nieuws een steekproef van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) die concludeerde dat er in de twee jaar daarvoor zeker 64 jongeren werden behandeld met een gedeeltelijke dwarslaesie na het gebruik van lachgas.

Ook gebruik verbieden

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema „voelde weinig voor een plaatselijk [lachgas]verbod”, schreef Het Parool vorige week. Volgens de krant kan dat veranderen nu de gemeenteraad zo’n vergaand besluit heeft genomen. Amsterdam is niet de eerste Nederlandse gemeente met een plaatselijk lachgasverbod. Uit een rondgang van NOS bleek vorige maand dat meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten al een vorm van een verbod heeft ingevoerd.

In Den Haag kwam in oktober 2020 al een verbod op het bezit en gebruik van lachgas in de openbare ruimte. Utrecht besloot het narcosemiddel in een paar wijken van de stad te verbieden waar het de meeste overlast veroorzaakte. Ook Rotterdam en Arnhem kwamen eerder met verordening om het gebruik van lachgas in te perken.